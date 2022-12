EMOTIVO VIDEO | Brian, el changuito santiagueño que sueña con atajar como el Dibu, fue saludado por su ídolo

15/12/2022 - 22:27 Santiago

Brian, es un hincha de Ley de la Selección Argentina y desde que arrancó el Mundial de Qatar 2022 no se pierde ni uno de los partidos. Hace unos días, se difundió un video de él en las redes sociales en donde se lo ve atajando como su ídolo Emiliano "El Dibu" Martínez, quien lo vio y no dudó en enviarle un afectuoso saludo.

Se trata de esta emotiva historia que tiene como protagonista al pequeño Brian Cortes, oriundo de la ciudad de Forres y que padece un retraso madurativo motriz, lo cual le impide caminar en estos momentos. Sin embargo, esto es impedimento para llevar adelante su sueño: atajar al igual que su ídolo El Dibu Martínez.

Hace un par de días atrás, en las redes sociales se viralizaron imágenes del pequeño atajando como un campeón, las cuales rápidamente se esparcieron hasta llegar a las manos del propio arquero de la Selección Argentina.

El Dibu vio el video y no dudó en enviarle un afectuoso saludo. "Vi como atajabas y la verdad me emocionaba mucho. Gracias por tu apoyo y gracias por querer ser arquero como yo. Seguí intentándolo y seguí atajando, que la verdad me encantó el video. Te mando un abrazo grande y espero que disfrutes el partido que viene", exclamó.

Como es notable, Brian tiene una hermosa locura por el fútbol y como dijimos, su gran sueño es ser arquero. Es por ello que su mamá, en un gran esfuerzo, le compro un arco chiquito con red para Navidad, se lo arma siempre y ve explotar su cara de felicidad cada vez que lo usa.

Este año también le regalaron un par de guantes y siente que su sueño está cada día más cerca. Todas estas cosas Estimulantes ayudan a su Rehabilitación y el Mundial es también su Motor.

Además, alle regalaron uny siente que su sueño está cada día más cerca. Todas estas cosas estimulantes ayudan a su rehabilitación y por supuesto que ely la llegada a la gran final es también su motor que impulsa a su enorme ilusión.

Mirá el video