Santiago del Estero es una tierra elegida, desde la Sábana Santa, a la queridísima Mama Antula

24/12/2022 - 02:30 Santiago

La escritora y periodista santiagueña Cintia Suárez, escribe sobre hechos misteriosos de la fe católica en el país y el mundo, desde hace tiempo junto a su colega italiana Nunzia Locatelli, con quien escribió un libro sobre Mama Antula, y en los últimos tiempos escribió sobre dos hechos conmovedores, uno de ellos en nuestra provincia.

En Vinará, departamento Río Hondo, recogió testimonios de fieles que vieron llorar a la imagen de la Virgen que se encuentra en la capilla del lugar, y recientemente, habló con la mujer que en Bariloche dice recibir mensajes de la Virgen de las Nieves.

Su bagaje de experiencias y sensaciones, la hace considerar que “Santiago del Estero es una tierra elegida”, por las manifestaciones de fe que recibió, entre las que mencionó “la Sábana Santa, San Francisco Solano que predicó con su violín, y la queridísima Mama Antula”, pasando por todas las fiestas populares que existen.

En diálogo con EL LIBERAL, Cintia comentó sus experiencias a las que reconoció que no tienen “un punto desde dónde uno puede intelectualizar o llegar con la razón”, y las adjudicó a fuertes cuestiones de fe “que le hace bien a la espiritualidad de la gente”.

Vivencias

Sobre su experiencia en los casos que le tocó investigar junto a Nunzia, contó que viajó “sin expectativas” a Vinará para indagar sobre la Virgen que llora y que no sintió “el aroma a rosas que dicen que se siente”, pero sí sintió “que es un lugar especial”.

“Sentí que hay un magnetismo, algo que no lo puedo describir intelectual ni racionalmente. Estar ante la Virgen es imponente y personalmente no me parece que sea una estatua más de la Virgen María. Fue fuerte escuchar al restaurador, que dice que cuando tuvo la imagen para trabajar en ella, pudo ver que le comenzó a brotar una sustancia como aceite”, contó.

Dijo que esos episodios llamaron mucho su atención, “al igual que la fuerza de los testimonios de la gente que dice haber recibido gracias y curaciones”, y reseñó que tuvo acceso a “fotos fuertes de una persona que se sentía decepcionada por la ciencia porque no podían curar su cáncer, y hoy está viva, yo la vi manejando, y todo se lo atribuyen a la Virgen”.

“Entonces, toda esa devoción, esa fuerza del relato de la gente, es lo que a mí me impacta y es a lo que más se debe prestar atención”, acentuó.

Misterio y fe

Cintia admite que, pese a haber vivido en carne propia estas experiencias, no encuentra una respuesta “que se pueda intelectualizar” sobre estos fenómenos, ante los cuales la Iglesia también guarda sus reservas, por lo que lo adjudica a la fe de la gente, y que en cuanto a las revelaciones, “estamos en la etapa del misterio” tanto en Vinará como en el caso de la Virgen de las Nievas en Bariloche.

“No tengo la respuesta. Creo que hay un punto desde dónde uno puede intelectualizar o llegar con la razón, y hay otro punto que es el misterio, y estamos en esa categoría. Lo que sí puedo decir es que uno de los mensajes que me transmitió la gente que está ahí con la Virgen (en Bariloche), es que ella dijo que Argentina es como la esperanza del mundo; quiere que se construya su santuario en Bariloche porque ese santuario va a ser el faro de luz que ilumine a todo el mundo”.

Consideró por otro lado que “Vinará, que más allá de lo que suceda con la estatua, si llora o no, lo que sabremos cuando se haga el peritaje, es un lugar que congrega a la gente; un lugar de conversión que evidentemente le hace bien a la espiritualidad de la gente, y la necesidad que se ve, de todos los problemas que tenemos en el día a día”.

“Creo que son signos para que nos conectemos con aquello que no podemos ver, yo lo conecto con Dios y con la Virgen desde mi educación católica, pero es así; y es la fe. Y hay un punto que es el misterio, y estamos en ese punto, obviamente la Iglesia tiene que proceder en estos casos guiada por las formas, hay una doctrina de la fe que es la que en el Vaticano se encarga de estas cuestiones, y se avanza con las instancias hasta que emite su decisión. La investigación es muy ardua”, dijo.

Con Santiago

Desde la objetividad que le da su profesión, Cintia consideró a Santiago como “una tierra elegida”, y justificó su aseveración en que “tenemos desde la réplica de la Sábana Santa, a la queridísima Mama Antula, que ya estamos ahí de su beatificación”, y que está convencida de que “la devoción, la fe que tiene el pueblo santiagueño, no se puede borrar con nada, y eso se lo traslada en las expresiones marianas y la gran convocatoria que tienen”.

“Quizás estamos siendo testigos en este momento de nuevas expresiones o manifestaciones que superan lo que uno puede comprender con la razón, como son los milagros, que para que sean considerados como tales, tiene que ser inexplicable para la ciencia, y estamos ante algo que quizás también sea inexplicable para la ciencia, supera lo intelectual”, analizó.

Ahondando sobre los misterios que existen en Santiago y que la hacen una `provincia “elegida desde su historia”, mencionó a “San Francisco Solano, un santo que evangelizaba con el violín; la vertiente de agua dulce en Las Termas, Mama Antula, la Virgen de Sumampa, también protagonista de un hecho que rompe lo racional”.

“Todos esos misterios, tal vez los estamos viviendo de nuevo. Yo tampoco tengo la respuesta, simplemente soy una persona que hace diez años escucho testimonio de gente, milagros, curaciones, gracias. Nunca me tocó personalmente experimentarlo con los sentidos, en el caso puntual de Bariloche, he tenido una experiencia personal, que la pude contar por ser periodística”, cerró.

¿Puede haber personas que utilicen estas cosas con fines no sanos?

“Uno cuando recibe este tipo de noticias, lo va validando con la mayor cantidad de fuentes que uno tiene. Estos hechos de Vinará y Bariloche, no son casos que sucedieron ahora, lo de la Virgen que llora viene desde el 73, y la señora de Bariloche recibe los mensajes desde hace 20 años, y tenía autorización para contar su experiencia en iglesia de la ciudad de Buenos Aires. Incluso ahí había un sacerdote confesando, no era de ahí, pero, de alguna manera vemos cómo se maneja el tema.

“Seguramente existen fraudes en estas manifestaciones, pero será en el menor de los casos, lo importante es que se proceda a peritar estas situaciones. Esta señora de Bariloche tiene un cura confesor que es psicólogo también que la acompaña, y es una persona común, una laica que vive en la contemplación pero que tiene que llegar a fin de mes como cualquiera de nosotros”.

“CREER O REVENTAR”

Los mensajes de la Virgen de las Nieves

Sobre el último de los casos que le tocó cubrir a Cintia, donde la Virgen de las Nieves le transmite mensajes a una laica cada 19 de diciembre, dijo que fue “una experiencia muy especial”.

“Allí también fui sin expectativas, ya había entrevistado a esta señora que tiene el seudónimo Nieves, que vive en Roma y dice recibir mensajes de la Virgen todos los 19 de diciembre, y cuando estuve con ella me pareció una persona amorosa, común, sí muy seria, que tiene un discurso ordenado, no la vi fabuladora, lo que incluso opinaron profesionales. Y cuando estuve ahí, lo primero que percibo es un aroma fuertísimo a rosas, algo que ni ante un súper ramo ni un rosal se puede percibir, un aroma muy fuerte”, relató.

El momento del mensaje dijo que es en el tercer misterio del rosario que rezan en el lugar, y que en ese momento vio que comenzaba “un fenómeno en el cielo, eran las seis de la tarde, y comenzó algo muy tenue con el sol, comienzan a verse movimientos extraños, y a pesar de que no pude fijar mucho la vista, podía ver permanentemente ese efecto. Después aparecieron unos preciosos colores celestes y rosas en el cielo, imponente, y luego una luz muy fuerte, dorada, que venía hacia los que estábamos ahí, unas 30 o 40 personas congregadas”.

“Yo observaba desde atrás, y comienza el mensaje de la Virgen, que dice esta señora que lo hace con una voz muy tenue, como de niña, pero muy especial, y otra que está al lado, lo repite claro para el resto de los presentes. El mensaje es muy simple, quiere que traigan a los hijos que están enfermos a ese lugar, porque ella quiere que ahí se construya un santuario y un hospital, donde todos los sábados ella va a bajar a curar los enfermos. Ese es el mensaje que dice esta señora que recibe”.

“Me pasó algo curioso también. Ahí entregan estampitas que dicen que en ellas está mi corazón iluminado es para los enfermos. Cuando volví a escuchar todo que había grabado, vi que la estampita que me habían dado estaba iluminada en el corazón; me fijo en otras estampitas y no tenían nada. En ese momento, Nieves, bendijo las estampitas, y dijo: ‘A quién le habrá tocado’”.

“Creer o reventar. Esa fue mi experiencia. Había gente que estuvo cerca de mí y que no sintió ni vio nada, otra señora con la que fui se emocionó mucho y me dijo que le vino un llanto, que percibió el aroma a rosas”, concluyó.