“En 2022 se hiper vacunó pero siempre a las Mismas personas, falta fortalecer la tercera dosis”

30/12/2022 - 21:07 Santiago

La profesional se refirió a la situación sanitaria por la pandemia en este año y destacó que hacia 2023, “dependemos de varios factores, pero también del factor suerte que no aparezca una variante que sea igual de contagiosa que ómicron pero más letal”. La patóloga pediátrica, directora en el hospital de Sheffield en el Reino Unido, se refirió a los puntos principales que dejó la pandemia de coronavirus en 2022 e indicó que “la situación sanitaria del 2022 fue mejor que la de 2021 porque había vacuna para más cantidad de gente mundialmente, sin embargo Africa sigue con pocas vacunas”.

La profesional destacó que “tuvimos durante todo el año ómicron que es una variante que es mucho más infecciosa. Para tener una idea: si la variante original de Wuhan tenía un índice R que indi c a que una persona contagiaba a 2,4, ómicron contagia a 8 personas. Cada pe r sona contagia a 8. Es decir es mucho más contagiosa. Pero se empezó a comportar más como una gripe”. Sin embargo, cuestionó que “las personas mayores o con inmunodeficiencia o situaciones de riesgo siguen falleciendo y esa es la población en la que hay que continuar la vacunación”. Puntualizó que “hubo muchos lugares en los que se hiper vacunó.

Por ejemplo en la Argentina que cada 4 meses se daba una vacuna, cuando en realidad a lo que hay que apuntar es a las dosis cada 6 meses o más a las personas mayores de 50 años con una comorbilidad o personal de salud y sobre todo apuntar a personas que tengan solamente dos dosis”. La médica, señaló que “durante el 2022 vimos muchas campañas de vacunación pero siempre vacunando a las mismas personas, falta un poco más fortalecer la vacunación de la tercera dosis”.

En cuanto a la perspectiva hacia el año venidero, sostuvo que “puede ser que hacia fines de 2023 podamos terminar con esta pandemia pero dependemos de varias cosas: que la gente se siga cuidando, no compartir los mates, usar barbijo, hacerse test si hay síntomas de Covid y simultáneamente vacunar a los países en el mundo que no tienen vacuna”. También afirmó que “dependemos de un factor de suerte y es que no aparezca una variante que sea igualmente contagiosa pero más letal, porque hasta ahora la letalidad del Covid es de 3,4% o sea que cada 100 personas con Covid se mueren 3,4, dependemos de esos factores de suerte”. l