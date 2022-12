“El 2022 enseñó que hay que poner el foco En dos grandes amenazas para nuestra salud”

30/12/2022 - 21:09 Santiago

El médico neurólogo Conrado Estol, sostuvo en exclusiva para EL LIBERAL, cuáles fueron las enseñanzas que dejó la situación sanitaria de este 2022 en el país y a nivel mundial, a la par que destacó que ahora se debe poner el foco en las enfermedades que son causales de la mayor cantidad de muertes en el planeta como el ACV y la Enfermedad Cardiovascular. “La situación sanitaria 2022 en la Argentina y en el mundo, lo que nos enseñó es que no tenemos que esperar a una situación de emergencia como la del Covid que , literalmente, alteró a toda la vida en el planeta sino que tenemos que prevenir situaciones que afectan la salud humana”, sostuvo el profesional.

En este sentido, señaló que “por eso tenemos que poner foco en las dos grandes áreas que son las más importantes como amenaza a nuestra salud y eso es la Enfermedad Cardiovascular, causal número 1 con el infarto de miocardio y la causal número 2, con el ACV (Accidente Cerebro Vascular) de muerte en el mundo, además de ser la primera causa de discapacidad por las alteraciones físicas, de secuelas y la primera causa de pérdida cognitiva, de demencia”.

Estol indicó que “todo esto es absolutamente prevenible siguiendo los hábitos y tratamientos que ya conocemos perfectamente que incluyen el no fumar, mínimo alcohol, la nutrición sana, el ejercicio, el sueño adecuado, el control de la presión arterial, del colesterol y de la glucemia, con eso se reduciría en un 80% la mortalidad en estos flagel o s q u e no se han controlado aunque sabemos cómo s e podr í a hacer”. Por otra parte, el profesional sostuvo que “la segunda cuestión es el cambio climático, que a través de su relación íntima con la polución del aire, en todo el mundo causa 7 millones de muertes anuales.

Es más del 10% de todas la muertes causadas también por una causa generada por el hombre que es la emisión de carbono, una situación por la cual los gobierno se reúnen regul a rme n - te, hace pocas sem a n a s e n C a - nadá, hace un par de me s e s en Egipto con el famoso pacto 2015 de París pero que nunca se cumplió para mantener el aumento de temperatura del planeta en 1,5 grados y que ya se sabe que no se va a poder cumplir”. De acuerdo con su visión, “esto es la principal amenaza a la vida en el planeta que se puede controlar con medidas que son muy conocidas y que, obviamente, la mayor parte de los países que participan en estos cumbres no cumplen.

Estas son las enseñanzas de 2022 que tenemos que empezar a aplicar”. El 2023 Por ot ro lado, en cuanto a la situación en la que ingresará la pandemia de coronavirus el año próximo, aseguró que “en 2023 la pandemia va a ser lo mismo que ha sido este año, un virus que va a seguir circulando y que mientras las personas estén vacunadas en forma adecuada no tendrían que causar problemas serios”. Destacó que “la FDA (organismo de control sanitario y de medicamentos de EEUU) va a tener una reunión especial hacia fines de enero para definir el tipo de vacunas que se tienen que diseñar y la frecuencia del uso de esas vacunas para Covid en el futuro”. No obstante, señaló que “el aprendizaje sobre esta pandemia ya lo hemos tenido y a menos que apareciera una variante inesperada con efecto inesperado deberíamos estar entrando a una situación controlada que puede llegar a parecerse aunque las enfermedades son diferentes, al ciclo de la gripe”. l