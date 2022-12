“El gran tema económico de 2022 ha sido la disparada de la inflación, el de 2023, la renovación de la deuda en pesos”

30/12/2022 - 21:12 Santiago

“Creo que pensando en 2022, el gran tema ha sido la disparada de la inflación de prácticamente 100%, algo que no ocurría desde el año 1991. Me parece que éste es el tema económico más crítico. Obviamente hay un montón de complicaciones más como el déficit fiscal, la renovación de los vencimientos de deuda, el atraso cambiario, pero el dato de 2022 es la disparada de la inflación a niveles no vistos desde 1991”.

Para el economista Camilo Tiscornia, director de C&T Consultores, si bien este año se despide con una inflación del 100% que remonta a situaciones similares de hace más de 3 décadas, también hay desafíos muy fuertes para el 2023. En este sentido, sostuvo que “pensando en 2023, las elecciones y la expectativa de cambio de gobierno van a ser un tema central durante todo el año.

Toda la expectativa respecto de quiénes se van a presentar, quiénes van a ser los candidatos, eso va a ser un tema central durante 2023 que, obviamente, va a condicionar la economía, pero está en el ámbito de la política”. No obstante, “en lo estrictamente económico, el gran tema para mí es la renovación de la deuda en pesos del Gobierno. Ese es el tema más importante. Son vencimientos muy fuertes.

El Gobierno cuenta a favor con el hecho que existiendo el cepo, quienes tienen los títulos no tienen muchas alternativas y siguen renovando. Pero la realidad es que esas renovaciones se hacen a plazos cortos, con tasas cada vez más altas, está habiendo una concentración de vencimientos en varios meses de 2023 que al menos generan riesgo”. Analizó que “tal vez los pueda terminar enfrentando y se renueven, pero en ese caso mucho va a tener que ver la expectativa de quién sea el próximo gobierno y qué pueda llegar a hacer entre sus primeras medidas. Porque este tema de la deuda del Tesoro y el tema de las Leliq es un tema central.

Va a ser un tema muy importante”. Puntualizó en este sentido que “si las condiciones de mercado no están para que se renueve naturalmente esa deuda, empezará a intervenir el Banco Central dando liquidez, comprando en el mercado secundario, un poco como sucede ahora y eso implica una serie de riesgos porque eso va a terminar presionando los tipos de cambios libres, la inflación y además va a conducir a agravar la deuda del BCRA”. En este punto, señaló que “si el BCRA tiene que salir a rescatar para dar liquidez al mercado y no quiere que esa liquidez quede dando vuelta, tendrá que sacarla con las Leliq, con lo cual se va a estar resolviendo el problema de la deuda del Tesoro, pero con un agravamiento del endeudamiento del BCRA y eso a futuro pensando en un plan que quiera bajar la inflación es bastante complicado”.

Esa complicación reside en que “las Leliq por el tamaño que tienen, obligan a una emisión enorme de dinero para el pago de los intereses, con lo cual hay que ver todo esto que gira alrededor de la deuda o los riesgos que hay en la renovación de la deuda del Tesoro. Para mí, es el tema central a nivel macroeconómico”. Sin embargo, para Tiscornia hay otro tema también preocupane: “La sequía y su impacto en la cosecha de soja. Sabemos que así como el tema de la deuda del Tesoro es complejo, el tema del ingreso de dólares y de pocas reservas del BCRA son otro tema muy importante.

La inyección clave de dólares para las reservas y de todo el sistema económico es la cosecha de soja en el segundo trimestre”. Puntualizó que es clave porque “ya la cosecha de trigo no aportó mucho, por eso el gobierno salió con el dólar soja y ahora viene todo un momento complicado en el verano hasta que aparezcan los dólares de la cosecha de soja nueva. ¿Qué pasará con eso?, Si la sequía la afectará o no es todo un tema bastante importante, pero creo que lo más importante es el tema de la deuda del Tesoro”. l