Un experto mundial considera que ''no se volverá a los confinamientos por el Covid-19''

11/01/2023 - 22:57 Santiago

Tres años después de la llegada del virus que nos cambió la vida, la Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no ha decretado el fin del Covid-19.

Al hacer un análisis sobre la situación de la enfermedad, David Heymann, epidemiólogo de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y jefe del Centro para la Seguridad Sanitaria Global de Chatham House, expresó que "tenemos vacunas que funcionan y que han salvado millones de vidas, pero también nuevas variantes que nos ponen en alerta".

La más reciente, la conocida como XBB.1.5, es una subvariante de Ómicron que se propaga con rapidez en decenas de países y que los científicos consideran la más contagiosa hasta la fecha.

"Aunque la OMS declare o no la pandemia como acabada, algo que no sé cuándo sucederá, la mayoría de países ya tratan la enfermedad como endémica. Los países experimentarán posiblemente lo que pasa con la gripe, brotes temporales, y es por eso que es tan importante la vacunación", expresó.

Al respecto, Heymann amplió: "No creo que la gente regrese a los confinamientos otra vez. Se mantendrá la vigilancia y, si existe alguna duda o preocupación, se actualizarán las vacunas lo más pronto posible. Los confinamientos se impusieron cuando no había vacunas disponibles. Ahora las tenemos y podemos modificarlas rápido. Ni yo ni nadie podemos predecir lo que va a pasar, pero no creo que la mayoría esté pensando en volver a las grandes cuarentenas".

Desafíos

Sobre los desafíos que sigue suponiendo el Covid-19, el experto expresó: "El Covid de larga duración es un desafío primordial porque no la entendemos lo suficiente. También la coincidencia de múltiples enfermedades respiratorias que causan brotes. En muchos países la temporada de influenza ya ha tocado máximos y se encuentra disminuyendo, así como sucedió con el coronavirus en otros países en diciembre".

"Es difícil predecir y, los que predicen, se adelantan a lo que yo considero como evidencia. Y la evidencia en el presente es que podemos convivir fácilmente con este virus si usamos las vacunas de forma correcta", aseguró.

''Sin vacuna, cualquier variante preocupa''

El epidemiólogo David Heymann también se refirió al reto ante la aparición de nuevas variantes que amenazan a todo el planeta, como XBB1.5 (subvariante de Ómicron) para la población más vulnerable. En ese sentido, fue categórico: "Si no están vacunados, cualquier variante preocupa. Ése es el problema".

Y amplió: "Los ancianos y aquellos con comorbilidades, si no están vacunados, están ante un gran riesgo".

"Hasta el momento, todas las vacunas han sido capaces de lidiar con las variantes. Hay que mantener la vigilancia, seguir vacunando, analizar qué sucede en la población, si aumentan las muertes o ingresos hospitalarios y prevenir transmisiones en hospitales y lugares de reunión", expresó.

Aconsejan colocarse una dosis de refuerzo

El Ministerio de Salud provincial recordó que están disponibles las dosis de la vacuna anti-Covid para todas las edades, por lo que aconsejan acercarse a un vacunatorio permanente.

En ese sentido, se recuerda que se puede concurrir al Centro de Vacunación ubicado en Pedro León Gallo casi Belgrano, de lunes a viernes de 8 a 19 y sábados de 8 a 13; al Ministerio de Salud (Belgrano 2050), lunes a viernes de 9 a 14; CIC Campo Contreras (Ing. Contreras 4850), Caps Los Lagos (Madre de Ciudades y Pasaje 487), de lunes a viernes de 8 a 18.

Al Hospital Independencia (Belgrano -n- 660), de lunes a viernes de 7 a 17 y en las Upas y Caps de Capital y La Banda, de lunes a viernes de 7 a 19 y sábados y domingos de 9 a 13. También en todos los hospitales del interior.