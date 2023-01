Calor e hipertensión: cómo prevenir las complicaciones durante estos días agobiantes

14/01/2023 - 23:29 Santiago

Los días de intenso calor repercuten directamente en la salud de gran parte de la población. Y aunque la exposición a las altas temperaturas frecuentemente se las relaciona con los golpes de calor, deshidratación y gastroenteritis, otro de los dramas lo tienen los hipertensos. Las personas con presión arterial alta conforman un grupo de los que mayor riesgo tienen de descompensación.

La hipertensión arterial (HTA) es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente y afecta a 1 de cada 3 personas adultas. Se produce por el aumento, sostenido en el tiempo, de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Es una enfermedad que generalmente no da síntomas y, si no se diagnostica y no se trata, provoca frecuentemente complicaciones graves como el infarto de corazón, el accidente cerebrovascular o la necesidad de diálisis por daño renal. Estas consecuencias pueden verse aceleradas en días de mucho calor, si no se cumple con los cuidados necesarios.

En diálogo con EL LIBERAL, el Dr. Luis Orellana, reconocido médico cardiólogo de la provincia, explicó la consecuencia del calor en los hipertensos.

"Las temperaturas extremas representan un alto porcentaje de riesgo para las personas, sobre todo si son hipertensas, complicándose aún más en los adultos mayores. A este grupo de personas se les aconseja extremar los cuidados y realizar consultas médicas, porque, por lo general, se necesita hacer algunos reajustes en la medicación durante esta época. Esto se agrava en nuestra provincia, en donde el calor es más fuerte, y el verano se hace más largo. En verano solemos reducir la medicación porque el calor y la pérdida de líquidos hacen que la presión se mantenga más bien baja", advirtió el especialista.

Consecuencias

Sobre las complicaciones más frecuentes, Orellana indicó: "En estas personas, se puede generar decaimiento, tendencia al sueño, calambre, porque en el calor están más propensos a perder potasio, magnesio. El calor hace que los cuadros intestinales se profundicen generando también estas pérdidas. Entre otras de las complicaciones se encuentran la aparición de edemas en los miembros inferiores relacionados con algunos medicamentos de la presión arterial".

Por todo esto es que el cardiólogo recomendó: "no exponerse a las temperaturas extremas. Hay que recordar que no necesariamente se debe estar bajo el sol para sufrir complicaciones, ya que estando en un lugar caluroso se pueden sufrir casos de deshidratación. Es muy importante hidratarse y consumir frutas de estación".

Situación

Más allá de los casos de personas que la sufren y están diagnosticadas, en esta época de temperaturas más elevadas hay una tendencia mayor a presentar síntomas de presión alta. Esto hace que en el verano la cantidad de consultas por problemas de presión aumente porque la gente tiende a deshidratarse y le sube la presión porque no toman líquidos o porque están sobremedicados.

HTS: 1 de cada 3 personas adultas la padecen

Las cifras en el país son alarmantes.





"La presión alta sostenida en el tiempo es la enfermedad más común y frecuente en los argentinos ya que, según datos oficiales, 1 de cada 3 personas adultas sufren de hipertensión arterial; y, si se reduce esta medición a la población mayor de 50 años, 1 de cada 2 la padecen", explica Sebastián Eduardo Obregón, jefe del Centro de Hipertensión Arterial y Envejecimiento Vascular del Hospital Universitario Austral.

Coincide con esta declaración Gabriel Lapman, médico cardiólogo y especialista en hipertensión, quien además añade que en la actualidad un 42% de la población argentina sufre esta patología.