Se inicia una semana infernal para Santiago con temperaturas por arriba de los 40 grados

15/01/2023 - 22:22 Santiago

Santiago del Estero registra significativas temperaturas elevadas, que la hacen posicionar durante los últimos días, entre los primeros puestos del "Ranking de las provincias más calientes", del Servicio Meteorológico Nacional.

El calor es intenso y no da tregua, al punto tal que las distintas estaciones meteorológica anuncian temperaturas máximas por arriba de los 40 grados, al menos hasta el sábado. Además, en el pronóstico extendido no se divisan lluvias ni tormentas, aunque no es algo que se vaya a cumplir, teniendo en cuenta que en la última semana se registraron lluvias sorpresivas que trajeron alivio a la "Madre de Ciudades".

De acuerdo con los detalles difundidos por las estaciones meteorológicas, para este lunes se espera 38 grados de máxima y una mínima de 23º. Para el martes, la máxima rondará los 40º y la mínima no bajará de los 25 grados.

Ya para el miércoles se espera una máxima de 41, y la mínima de 27º por lo que el calor no cesará ni por la noche.

Para el jueves se prevé 42 grados y bajará a los 28º.

Y el viernes, el día de máximo calor llegaría a los 44 grados de máxima para transformar a la jornada en una de las más calientes del verano.

Ante esta situación, se hace necesario emitir advertencias ya que el organismo puede verse afectado, debido a que pueden surgir golpes de calor, insolación o deshidratación.

Por este motivo, es de suma importancia tomar en consideración, algunas recomendaciones para poder disfrutar del calor sin dejar de estar saludables.

"Las altas temperaturas ponen en riesgo la salud de las personas, especialmente de los mayores de 60 años y de los bebés y niños. Los periodos de altas temperaturas pueden provocar un golpe de calor, caracterizado por fuerte dolor de cabeza, pérdida de la conciencia, aumento extremo de la temperatura corporal, mareo y sequedad en la piel", señalan los especialistas.

Cómo ayudar a quien sufre un golpe de calor

Muchas personas sufren golpes de calor durante esta época. Recientemente desde la Cruz Roja Argentina recomendaron cómo actuar ante un paciente. El primer paso es "tranquilizar a la persona y dar líquido para beber", mientras que en "los bebés que son amamantados deben continuar haciéndolo y aumentar la frecuencia de alimentación y en los que reciben fórmula láctea deben beber cantidades regulares de leche, complementadas con una solución de rehidratación oral".

En tanto, se debe buscar ayuda profesional si la condición de la persona no mejora rápidamente, se trata de un bebé, un niño o un adulto mayor, el afectado está perdiendo más líquido del que pueden ingerir (p. ej., vómitos o diarrea), orina muy poco o nada y la orina tiene un color oscuro, o tiene fiebre o signos de agotamiento por calor.

La importancia de la hidratación estos días

Es aconsejable consumir al menos 2 litros o entre 6 y 8 vasos de agua por día. El objetivo es no perder este principal componente del cuerpo humano que permite regular la temperatura corporal; mantener la piel hidratada y elástica; transportar los nutrientes a las células del cuerpo; y, retirar los residuos o sustancias de deshecho, entre otras funciones.

"La deshidratación se produce cuando una persona pierde más líquido del que consume y puede ocurrir por una variedad de condiciones: vómitos, diarrea, estrés por calor, fiebre, sudoración excesiva, respuesta alterada, dolor de cabeza, mareo, falta de sudor, orina de color oscuro, boca y lengua secas, retraso en el cambio de color de la piel, patrón de respiración anormal, fatiga", advirtieron desde la Cruz Roja.