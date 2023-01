Lanzan pautas de cuidados para prevenir la salmonelosis

16/01/2023 - 22:58 Santiago

El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) brindó ayer una serie de pautas para la prevención de la salmonelosis y el cuidado de la salud de las personas mediante el consumo seguro y responsable de productos cárnicos, huevos, frutas y verduras.

La salmonelosis es una enfermedad transmitida por alimentos causada por bacterias del género Salmonella, que suele vivir en los intestinos de animales y humanos, y se liberan mediante las heces.

Esta infección se contrae a través de alimentos contaminados, algunos de los cuales son más sensibles a ser expuestos a la bacteria que produce la salmonelosis.

Síntomas

Los síntomas más frecuentes son náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea, fiebre y dolor de cabeza, normalmente comienzan entre 6 y 72 horas después de la exposición y duran de 4 a 7 días.

El Senasa recomendó prestar atención a una serie de grupos de alimentos para prevenir esta enfermedad.

En primer lugar la carne cruda vacuna, de ave y de pescado, en donde las heces se pueden introducir en la carne vacuna y de ave cruda durante el proceso de faena.

Por su parte, los mariscos y pescados pueden estar descompuestos si se obtienen de agua contaminada. Los huevos crudos, si bien la cáscara del huevo puede parecer una “barrera perfecta” contra la contaminación, algunas gallinas infectadas producen huevos que contienen salmonella antes de que la cáscara se forme.

Respecto a las frutas y vegetales, indicaron que algunos productos agrícolas frescos pueden haber sido hidratados en el campo o lavados durante el procesamiento con agua contaminada con salmonella.

Además, la contaminación también puede ocurrir en la cocina cuando los jugos de la carne cruda de res o de ave entran en contacto con alimentos sin cocinar, como las ensaladas.

En ese sentido, el Senasa brindó una serie de recomendaciones para prevenir la salmonelosis, comenzando con lavar con abundante agua segura las frutas y verduras, especialmente si se van a consumir crudas. Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular huevo crudo o carnes crudas, después de ir al baño y de tocar animales.

Mantener limpias las superficies, recipientes y utensilios que se utilicen para elaborar productos con huevo y otros alimentos crudos.

Además, señalaron consumir leche y derivados pasteurizados, y no lavar pollo o carne cruda antes de cocinarlos ya que esto puede propagar gérmenes en la cocina y solo la cocción destruye las bacterias.

Sugieren agua segura y lugares frescos para evitar las diarreas

Lugares frescos y ventilados, y mantener la hidratación de manera constante son algunas de las recomendaciones que los especialistas brindan para que bebés, niños y niñas puedan "disfrutar de un verano lo más saludable posible" y eviten cuadros de deshidratación por diarreas.

"Es importante que los bebés, niños y niñas puedan disfrutar de un verano de la manera más saludable posible. Para eso tenemos que evitar, por un lado, los golpes de calor", señaló Ángela Nakab, pediatra especialista en adolescencia y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Nakab indicó que se debe elegir lugares "frescos y ventilados" y que los niños y niñas se mojen frecuentemente a la hora de disfrutar del receso en los meses de mayor calor, además de vestirse con ropa holgada, en lo posible clara y de algodón.

Las enfermedades diarreicas que se presentan en verano suelen estar relacionadas a las altas temperaturas y la diseminación de virus y bacterias que la provocan, y el calor favorece a la deshidratación de manera más rápida.

La cocción de los alimentos resulta fundamental

Respecto del tratamiento de los alimentos en el hogar, desde el organismo nacional también recomendaron cocinar completamente (por encima de 71°), las carnes rojas, de ave, huevo y las preparaciones que los contengan.

En tanto, advirtieron también evitar el consumo de huevos que estén rotos o sucios, así como también evitar que las carnes puedan "escurrir" sobre otros alimentos destinados al consumo crudo.

No partir los huevos en los bordes de los recipientes donde vayan a ser batidos y emplear dicho recipiente únicamente para esa operación, y no separar claras y yemas aprovechando la propia cáscara del huevo.

Asimismo, remarcaron no comer huevos crudos o alimentos donde el huevo no esté completamente cocido, ya que los platos con huevo como ingrediente que no cuentan con una cocción completa presentan un mayor riesgo, como por ejemplo la mayonesa casera.

Conservación

En ese sentido, indicaron no lavar los huevos antes de ser guardados en la heladera, porque están recubiertos por una capa protectora que evita que las bacterias penetren a través de los poros de la cáscara y lavarlos inmediatamente antes de su uso.

Y por último, aconsejaron no dejar las preparaciones por más de una hora a temperatura ambiente.

En cuanto a las reacciones una vez advertidos los síntomas de la enfermedad, aconsejaron no automedicarse y concurrir cuando antes al médico, para confirmar el diagnóstico y realizar el tratamiento correspondiente.