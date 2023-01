''Un pelito de esperanza'' inició su ciclo 2023 con recepción de donaciones

18/01/2023 - 02:16 Santiago

Después de un corto receso, el banco de pelucas "Un pelito de esperanza" volvió a abrir su taller para la recepción de donaciones y la entrega de pelucas a pacientes oncológicas.

Durante este tiempo, asistirá e su sede de Avda. Alsina 1212, de la ciudad Capital, los miércoles y jueves de 18 a 20, y los sábados de 10 a 12.

Tips

Los interesados en realizar sus donaciones deben traer su pelo ya cortado, de 25 cm o más.

Además aclararon que "puedes donar aunque el pelo haya sido teñido, decolorado o alisado, y también se puede donar si tienes el pelo con canas. Además si no desean cortarse todo el pelo, la donación de mechitas es una buena opción, ya que no altera el largo y no se nota nada".

Otros materiales

Desde el banco de pelucas también se solicita la donación de material indispensable para la confección de pelucas, tales como cinta de papel de 2 cm de ancho, hilo de jean reforzado (100% poliéster) negro o marrón, agujas curvas y cabezas de telgopor de cuello alto.

Vale indicar que las donaciones tienen como finalidad la confección de pelucas para ser entregas a modo de préstamo a pacientes oncológicas durante su tratamiento de quimioterapia.