Brindan pautas para un buen registro de la presión arterial

18/01/2023 - 21:50 Santiago

Según los últimos reportes de entidades científicas, en nuestro país al menos tres de cada 10 adultos son hipertensos; más de la mitad desconoce su diagnóstico, y entre quienes sí lo saben, muchos no están bien correctamente tratados.

Si bien la principal recomendación para un buen control es hacer una consulta médica, el cardiólogo Mario Boskis, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), considera que la toma de presión arterial debería expandirse más allá de su especialidad.

Asegura que "la deberían medir todos los médicos. Todos tienen que aprovechar la consulta. Es una excusa excelente para medir la presión arterial", aunque admitió que cada vez toma más importancia el automonitoreo domiciliario.

En este sentido, tomarse la presión en casa se simplificó con la aparición de los tensiómetros automáticos, muy fáciles de utilizar, ya que no hay que tener demasiados conceptos médicos para entenderlos, y brindan mediciones válidas, precisas y certeras.

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias cuando es empujada por el bombeo del corazón.

Los valores a partir de los cuales se considera a una persona hipertensa son 140 mm Hg de máxima y los 90 mm Hg de mínima, es decir 14/9.

"De cualquier manera, cada vez más, se está buscando tener valores más bajos, al igual que sucede con el colesterol… y los estudios epidemiológicos mostraron que cuanto más bajos sean los valores de presión, mejor", dice Boskis.

"Entonces, se dice que una presión ideal, la que buscamos tanto en consultorio como en domicilio, es de 120 mm Hg de máxima y 80 mm Hg de mínima (12/8). Esa es la presión ideal, a partir de ahí es una negociación entre el médico y el paciente para lograr una presión lo más óptima posible", completa.

Cómo realizar una medición correcta y en qué momento

Para la persona hipertensa se recomienda por la mañana, al levantarse, hacer dos tomas de presión, con un lapso de un minuto entre una y otra, y a la tarde/noche (entre las 18 y las 20), hacer la segunda medición, con lo que se tendrá una idea en distintos momentos del día, de qué es lo que está pasando en nuestro sistema cardiovascular, recomiendan desde la SAC.

Sobre cómo tomar la presión arterial en casa, indican que existe una forma correcta, ya que si no se lo hace bien, se pueden obtener valores erróneos.

La sugerencia es al menos 30 minutos antes no haber consumido bebidas con cafeína (café, té, mate), no haber fumado, y no haber hecho actividad física, pues la presión hay que tomarla en reposo psicofísico, no se la puede medir estresados (porque se libera adrenalina y eso puede hacer que suba la presión), y se debe tomarla en la condición lo reposada posible.

Antes de hacer el chequeo, conviene esperar al menos cinco minutos como para bajar las revoluciones del cuerpo y llevarlo a ese estado de quietud.