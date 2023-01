"El temblor esencial es una condición que no tiene nada que ver con el mal de Parkinson"

23/01/2023 - 22:37 Santiago

El médico neurólogo santiagueño, Dr. Miguel Jacobo, reveló que "prácticamente a diario" recibe pacientes que presentan temblores, consultan por temor a padecer la enfermedad de Parkinson, y en la mayoría de los casos se trata de lo que se conoce como "temblor esencial".

La condición neurológica se puso en agenda hoy cuando el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contó que a los cinco años fue diagnosticado con temblor esencial, que produce un movimiento involuntario en las manos, pero que, además, puede tener efectos en otras partes del cuerpo, e incluso, puede afectar la voz.

Frente a esta situación, Jacobo enfatizó que "este tipo de movimiento anormal en nada tiene que ver con la enfermedad de Parkinson".

"Los temblores son oscilaciones involuntarias, rítmicas, de una parte del cuerpo, producidas por contracciones alternantes o sincrónicas de determinados músculos. Existen muchos tipos de temblores, fisiológicos y patológicos. El temblor esencial, no solo es el más frecuente de los temblores, sino de todos los movimientos anormales", explicó, y aseguró que "es extremadamente frecuente en la práctica del neurólogo, su prevalencia oscila entre el 0.5 y el 5 por ciento de toda la población y aumenta en forma significativa en pacientes de la tercera edad".

Antecedentes

Precisó que "en más de la mitad de los casos existen antecedentes familiares, que se transmiten en forma autosómica dominante", y que "aparentemente existiría una alteración a nivel del cerebelo, órgano implicado no solo en los movimientos, sino también en el equilibrio, lenguaje, etc.".

Sobre la forma en que se presenta esta condición, comentó que, en la mayoría de los casos, "no en todos", puede ser "postural, que se lo visibiliza claramente cuando el paciente extiende sus manos y las mantiene, en contra de la gravedad. Generalmente es bilateral, pero puede ser asimétrico, o sea, con mayor magnitud en uno de los miembros respecto del otro".

"No solo afecta los miembros superiores, puede afectar la mandíbula, la lengua, la voz, la cabeza, y el tronco. Puede mantenerse, pero también progresar y ser severo, dificultando al paciente en su vida de relación", amplió.

Cómo se detecta y qué tratamientos se usan

Respecto del diagnóstico y el tratamiento , Jacobo, explicó:

"El diagnóstico es esencialmente clínico, surge de observar y revisar al paciente. No se necesita estudio complementario alguno para el diagnóstico de certeza, si bien hay casos que plantean diagnósticos diferenciales con otros tipos de temblor.

Existen variados fármacos para atenuar el temblor esencial. Los más usados son Propanol (B bloqueante); Primidina Fenobarbital; Topiramato y Gabapentin (anticonvulsivos). En algunos casos se vio respuesta favorable a ansiolíticos como clonazepam y alprazolam.

En casos muy incapacitantes, severos, y sin respuesta alguna a los fármacos convencionales, se plantea la neurocirugía, lesionando o estimulando determinados puntos implicados en el movimiento anormal".

Particularidad: "Mejora con la ingesta de alcohol"

Una de las características del temblor esencial, es que "mejora con la ingesta de alcohol", reveló el especialista santiagueño.

En este sentido, explicó que este "es un punto característico" de esta condición neurológica, y aclaró: "No es que los neurólogos mandemos a la gente a tomar alcohol, pero si este problema tiene la particularidad que mejora con la ingesta de alcohol".

"Para darnos una idea del concepto, un famoso médico del Fleny, que a los pacientes que llegaban con este temblor, les daba una copita de cognac, y los mandaba a la sala de espera, luego de media hora, los hacía entrar al consultorio, y en el caso del temblor esencial, había una mejoría ostensible. Esto no significa de ninguna manera que alentemos al paciente a tomar alcohol", fundamentó.

En la mayoría de los casos, llegar al diagnóstico no ofrece dificultades, pero pueden confundirse las patologías



"Existen marcadas diferencias entre el temblor esencial y la enfermedad de Parkinson, ya que se trata de entidades completamente distintas, en sus causas, fisiopatología clínica y tratamiento", explicó el doctor Miguel Jacobo.

Y precisó: "En el Parkinson, el temblor es solamente uno de los cuatro signos, síntomas cardinales o motores de la enfermedad, que además tiene síntomas no motores. En esta patología en general el temblor es de inicio unilateral, y es bilateral en el temblor esencial; afecta muchas veces miembros inferiores, lo que es raro o casi inexistente en el esencial, generando, junto a la rigidez, también trastornos de la marcha".

"La respuesta a la medicación también es totalmente distinta. En sus primeras etapas, el Parkinson responde en forma muy favorable a determinados fármacos, que no son beneficiosos en el temblor esencial. El temblor parkinsoniano, que puede tener una frecuencia de oscilación mayor que el esencial, no responde al alcohol. Es importante destacar que hay enfermos de Parkinson que no expresan temblor en su presentación clínica", diferenció.

También apuntó que, es muy importante para un buen diagnóstico clínico que, "en estos casos el especialista, valore la respuesta terapéutica, y realice un exhaustivo control evolutivo".