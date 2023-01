Antonella consiguió su remedio y retomará su quimioterapia

25/01/2023 - 00:02 Santiago

Después de una larga espera, Antonella Roccabella, la joven madre oriunda de Colonia Dora que había tenido que suspender su tratamiento contra el cáncer, consiguió ayer su medicación y podrá retomar su quimioterapia para darle batalla a una Osteosarcoma con metástasis pulmonar.

Su historia se hizo visible en las últimas horas. A través de sus redes sociales había hecho un pedido implorando el medicamento, que está en faltante nacional. A partir de la visualización de su caso, que fue publicado ayer en el diario EL LIBERAL, su historia llegó a todo el país, y una familia de Buenos Aires se contactó con ella para ofrecer el Cisplatino 50mg, que les había sobrado de un tratamiento oncológico realizado recientemente. Además, desde el Ministerio de Salud de la provincia también lograron conseguir el remedio, y ahora podrá cubrir su tratamiento.

"Mi familia y yo queremos agradecer a todos por el apoyo. Conseguimos el medicamento. Agradezco a la familia de Merlo, Buenos Aires; a mi oncólogo, el Dr. Espamer, y al Lic. Gonzalo Terán, del Ministerio de Salud, que hicieron posible esto", sostuvo Antonella.

Y agregó: "Muchas familias se comunicaron conmigo al ver la publicación de EL LIBERAL, muchos otros la compartieron y eso ayudó a que lo consiguiera. Es impresionante la solidaridad de la gente. Mañana (por hoy) retomo mi quimioterapia; iniciaré el segundo módulo. El Dr. Espamer me llamó porque ya tiene la medicación, y además una mujer de Buenos Aires se comunicó para contarme que su marido es paciente oncológico y tiene la medicación que estaba buscando. Me la donaron y ya están yendo a buscarla. Lo mismo pasó con el Ministerio de Salud; ellos me consiguieron la otra parte de la medicación, así que por suerte logré conseguir todo lo necesario".