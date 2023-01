Brindan tips para un viaje en auto seguro en vacaciones

27/01/2023 - 22:33 Santiago

Al salir de vacaciones en auto, en general, hay que conducir largos tramos por distintos tipos de caminos. Lo importante para conducir seguro es ser consciente de las condiciones del camino y respetar todas las normas y señalizaciones.

Según la Asociación Civil Luchemos por la Vida, el problema más serio en estas zonas es la conducción a exceso de velocidad por lo que los siniestros en rutas suelen ser más graves y mortales.

El otro problema serio son los adelantamientos indebidos. La mayoría de los choques frontales ocurren en rutas de doble circulación en situaciones de adelantamiento, o porque un conductor se cruza al carril contrario.

En este sentido, advierte que es muy importante, al circular en rutas por zonas rurales, estar muy atento a las intersecciones o caminos de acceso a estancias o campos; reducir la velocidad antes de ingresar a una curva cerrada para disminuir los efectos de la fuerza centrífuga, que hará que su vehículo "tironee" hacia fuera del camino, con peligro de despiste; mover los ojos, no dejarlos fijos en el camino, para tener una más amplia visión de campo e impedirá el "adormecimiento" que puede ocurrir, en especial en rutas rectas y con poco tránsito; evitar conducir cansado o con sueño, tanto de noche como durante el día.

En viajes largos, recomienda tomar un descanso de 10 minutos cada 2 horas si no hay posibilidad de alternar la conducción con otro, aunque no se sienta cansancio, y hacer una caminata y algunos breves ejercicios de flexión y estiramiento y relajación de brazos y piernas, rotación de cuello y hombros; no conducir durante la noche, ya que se triplica el riesgo de un siniestro; seguir todas las indicaciones de la conducción segura y las disposiciones de la Ley sobre "La circulación", "Prohibiciones" y "Reglas de velocidad".