Realizan colecta para beba bandeña que sufre una rara enfermedad

02/02/2023 - 20:39 Santiago

Martina Giménez Zurita es una beba de 11 meses, que tiene una hermana gemela llamada Ambar, y que vive con su familia en el barrio Paraíso de La Banda. Desde diciembre pasado que la pequeña se encuentra en Ciudad de Buenos Aires realizando un tratamiento en el Hospital Garrahan contra una rara enfermedad: púrpura trombocitopenia (plaquetopenia), una afección infrecuente que afecta la sangre ya que reduce la cantidad de plaquetas.

Martina está acompañada por su mamá Luciana Zurita y su abuela materna, Elena Isaac, quien habló con EL LIBERAL para referirse a la lucha que viene realizando la pequeña, y la necesidad de ayuda económica de la familia para poder costear la estadía en Capital Federal, ya que la pequeña no recibió el alta y continúa con un tratamiento.

Destacó que la beba fue tratada primero en el Cepsi y que fue derivada al Garrahan y que viajó en el avión sanitario. También, indicó que el Gobierno provincial le otorgó un subsidio para la estadía de la familia, pero que se les hace difícil costear los gastos diarios y de estadía, sobre todo porque sus jóvenes padres no tienen trabajo.

En ese sentido, Elena agradeció la colaboración de familiares y de amigos que organizan distintas actividades para recaudar fondos para ayudarlos.

Cuenta

La familia creó una cuenta en el Banco Nación a nombre de la mamá de Martina, Luciana Elizabeth Zurita Isaac, para quienes deseen colaborar. CBU/CVU: 0110311130031120764733 / CUIT: 7446027706. También pueden contactarse con la abuela de la beba, Elena Isaac, al celular 354089968.

Dura lucha

Elena Isaac contó que su “nieta está atravesando un problema de salud desde hace 4 meses, ella estaba internada en el Cepsi, su diagnóstico es de trombocitopenia, que se llama púrpura, y que afecta sus plaquetas (plaquetopenia). Comenzó con unos moretones y desequilibrios en su sangre por lo cual se le hicieron estudios y análisis complejos que arrojaron este diagnóstico. Estuvo internada en el Cepsi con una cantidad de plaquetas de 9.000 y 10 mil, por lo cual corre riesgo su vida”.

“Ella tiene 11 meses, durante la internación en el Cepsi le hicieron tratamiento, punción en la medula ósea y los hematólogos decidieron derivar a Martina en el avión sanitario a la ciudad de Buenos Aires, al Hospital Garrahan”, recordó.

La abuela materna dijo que “desde el 27 de diciembre se encuentra en ese hospital, donde estuvo internada y se le realizó tratamiento; se le dio el alta, pero sigue con tratamientos ambulatorios. Ella no puede volver a la provincia todavía, hasta que no tenga una alta definitiva”.

“Es una enfermedad complicada y necesita cuidados extremos porque la bebé no puede caerse, no puede golpearse, por los riesgos de hemorragia ya que su sangre no coagula”, explicó.

Elena dijo que la situación de la familia es muy triste, porque la otra bebé, Ámbar, quedó en la provincia, separada de su mamá.

“Estoy en Caba con mi hija y mi nieta en la casa Garrahan, que nos dio un lugar por un tiempo determinado”, contó y rescató que el Gobierno provincial les dio un subsidio para la estadía, “pero es difícil porque aquí en Buenos Aires, es todo es muy complicado: un hospedaje sale $ 9.800 por día”. Además, indicó que deben costear otros gastos como alimentos específicos para la beba o pañales.

“Ella y nosotros tenemos estadía en la Casa Garrahan hasta este viernes y después no tenemos donde parar, no tenemos cómo solventar gastos de estadía”, apuntó y reiteró el agradecimiento a quienes colaboraron con la familia en este duro momento.