Ayuno intermitente, la dieta de moda que no tiene aún evidencia científica que la avale

05/02/2023 - 23:58 Santiago

El ayuno intermitente es una estrategia alimentaria que gana cada vez más adeptos como un recurso de alimentación para bajar de peso. Sin embargo, este tipo de dieta genera un intenso debate académico entre los expertos en nutrición, y todavía no hay suficiente evidencia científica que la avale o la descarte.

"Al ayuno intermitente no se lo podría catalogar categóricamente como bueno o malo, depende de la estrategia alimentaria que se implemente, cómo se la implemente y qué circunstancia se la implemente, por eso no se puede decir que es malo totalmente, ni es bueno totalmente", sostuvo la nutricionista santiagueña licenciada Raquel Carranza consultada por EL LIBERAL.

La profesional especificó que "es una estrategia alimentaria que se ha puesto de moda y está en auge últimamente como una más de las que empezaron a hacer algunos famosos. Pero no hay tanta evidencia científica como para poder juzgar".

"Es una decisión personal, y uno como profesional cumple la función de informar al que decide hacer un ayuno intermitente, ser vegano, o vegetariano, y queda en la propia persona decidir si lo hace o no. Nosotros lo que podemos hacer es orientarlo con una mirada un poco más saludable, en cuanto a la estrategia elegida", explicó respecto de la asistencia profesional.

Consideró que, quien decida hacer un ayuno intermitente debe saber qué objetivo persigue, ya que "hay quienes lo hacen solo por un enfoque filosófico o religioso, sin perseguir un fin nutricional, y hay otras personas que lo hacen con el objetivo de bajar de peso".

La licenciada Carranza acentuó que, en el caso de que se lo haga para bajar de peso, "va a ayudar siempre que se haga un déficit calórico, porque por más que se ayune 20 horas, si las cuatro horas que se consume alimento se hace una ingesta de calorías mayores a las que se necesita, es muy raro que se pueda lograr un descenso de peso; debe haber un equilibrio".

La ingestión debe tener un enfoque saludable

Otro de los puntos que se deben tener en cuenta lo aclara la licenciada Carranza:

"Hay que observar que los alimentos que se incluyan durante la ingestión sean con un enfoque saludable, que incluyan proteínas magras, verduras, frutas, aceites o grasas saludables, que la ingesta sea suficiente, completa y armónica, dependiendo de la situación".

"Algunas veces se dijo que el ayuno intermitente ayudaba a equilibrar o que podía encontrar saciedad en el consumo. Eso se ha descartado, como también ya se descartó que ayuda a mejorar la flora intestinal. Eso es lo que se comprobó en los últimos estudios sobre este ayuno", puntualizó.

"Desde el punto de vista educativo, no es un método que pueda ayudar a formar hábitos, porque es una estrategia que se hace difícil sostenerla", concluyó.

Comunidades científicas realizaron investigaciones que arrojaron pocos argumentos a favor de la estrategia

Según un estudio realizado sobre el seguimiento del tamaño de raciones y horario de las comidas de más de 500 personas a lo largo de 6 años, es posible que el no comer durante cierta cantidad de tiempo no influya en el peso como se pensaba.

La información, publicada en la revista académica Journal of the American Heart Association, reveló que los datos no mostraron ninguna relación entre el intervalo del día en que las personas realizaban sus comidas y su peso. Sí tuvo más influencia la reducción del tamaño de las porciones.

Poca incidencia

Mientras los debates sobre este tipo de alimentación continúan, los especialistas de la Universidad Médica del Sur en Guangzhou, China, confirmaron que el método conocido como ayuno intermitente no tiene beneficios significativos en comparación con el recuento de las calorías para bajar de peso.

Resultados

Los estudios, publicados en la revista científica The New England Journal of Medicine (NJEM), sometieron a 2 meses de dieta a 2 grupos de trabajo: uno con una estándar y otra con ayuno intermitente.

La publicación precisa además que los resultados arrojaron que la pérdida de peso media no fue significativamente diferente entre el estándar y el que tuvo restricción de tiempo.