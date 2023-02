Menopausia y andropausia, estado que viven mujeres y hombres, con síntomas similares

08/02/2023 - 03:21 Santiago

Los cambios hormonales son una parte natural del envejecimiento. Sin embargo, a diferencia de la caída más drástica de las hormonas reproductoras que ocurre en las mujeres durante la menopausia, los cambios de las hormonas sexuales en los hombres ocurren progresivamente, y este estado se denomina andropausia.

Según los especialistas, el hombre se encuentra "muy desprotegido" respecto de esta condición, ya que no se informa adecuadamente, no reconoce los síntomas y ese déficit hormonal que experimenta, puede ocasionarle serios trastornos a su salud.

La Dra. Mariela Fuentes Costilla, médica especialista en Ginecología y Obstetricia, explicó en diálogo con EL LIBERAL que "tanto el hombre como la mujer, experimentan casi los mismos síntomas", en esta etapa de su vida.

"En el caso del hombre, los síntomas están más marcados por la disfunción hormonal, no es tan sintomático como la mujer, lo que tiene una explicación científica: en la mujer, el ovario deja de funcionar de un día para el otro, e ingresa en menopausia; en el hombre, el descenso hormonal de la testosterona es gradual, disminuye el 1.5% al año, en cambio la mujer, de un día para el otro, deja de producir estrógenos y testosterona", marcó las diferencias.

Dra. Mariela Fuentes Costilla.



Diferenció también la doctora Fuentes Costilla que "una mujer a los 60 años, quizás no va a tener el mismo rendimiento físico o sexual que el hombre, porque el hombre puede tener un nivel androgénico bajo, que en la mujer es nulo. Esa es la gran diferencia hormonal".

Sobre lo que debe observar el hombre como indicador que está en la etapa de andropausia, mencionó: "En el hombre, el descenso se produce alrededor de los 50 años, y va a notar un aumento del perímetro abdominal, que aparecen los rollitos al costado, a veces también ginecomastia (hinchazón de los pechos por el cambio hormonal), cambio de humor, irritabilidad, trastornos en el sueño, sudoración, disminución de la libido, del deseo sexual, alguna disfunción sexual, fatiga, cansancio".

"En la mujer, la menopausia puede comenzar a los 50 años, cinco años antes comienza con el climaterio, que son los cambios en su estado de humor, los sofocos, la disminución del deseo sexual, o sea que ese estado comienza mucho antes de que sus ovarios dejen de funcionar, y deje de menstruar", precisó la médica especialista, al tiempo que aseguró que "en el hombre, también a los 50 años está contemplado el inicio de la andropausia, pero a diferencia de la mujer, es muy lento el descenso de hormonas".

Cuál es la intervención médica en el hombre

"Este estado en el hombre también tiene un abordaje clínico y endrocrinológico. Al igual que la mujer, debe realizarse todo un estudio complementario para poder llegar a un diagnóstico de esta disfunción hormonal. Se le solicita análisis de sangre y hormonales; se le hace un estudio de los huesos, y en base a las condiciones metabólicas, se puede comenzar una terapia de reemplazo hormonal, porque si no se le aporta la hormona que a ese paciente le está faltando, lo que peligra es su sistema cardiovascular y la parte ósea. Los hombres también tienen osteoporosis, pero es por el cambio hormonal. El especialista en este tema para los hombres, es el andrólogo", explicó la doctora Fuentes Costilla respecto del abordaje médico de este problema.

De qué modo se pueden reconocer los niveles bajos de testosterona

Los niveles de testosterona bajos en los hombres mayores suelen pasar desapercibidos. Los niveles de testosterona pueden evaluarse con un análisis de sangre, pero las pruebas no se hacen rutinariamente. Y muchos hombres que tienen niveles de testosterona bajos no experimentan ningún síntoma. Además, los signos y síntomas asociados con los niveles de testosterona bajos no son específicos de la baja testosterona.

También pueden ser causados por la edad de una persona, el uso de medicamentos u otras afecciones, como tener un índice de masa corporal de 30 o más.

Los días 28 y 29 de abril tendrán lugar las Jornadas Internacionales en la ciudad de Las Termas de Río Hondo

Durante los días 28 y 29 de abril próximo tendrá lugar en el Centro Cultural General San Martín de Las Termas de Río Hondo, las Jornadas Internacionales, Región NOA, de Menopausia y Andropausia, bajo la denominación de "Dos caminos hacia una longevidad saludable".

Son organizadas por la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, y participarán expositores de Chile, Brasil, Estados Unidos, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán.

La doctora Mariela Fuentes Costilla, delegada de la Asociación en la Región NOA junto a sus colegas santiagueñas, doctoras Delia Raab de Álvarez, Claudia Trejo, explicó que el primer día de las jornadas estará reservado para los profesionales de la salud "de todas las especialidades, porque también interesa a la psicología y psiquiatría", mientras que al otro día, los mismos especialistas disertantes darán una charla abierta a todo el público interesado, "tanto hombres como mujeres".

"Esta es una asociación que es la segunda a nivel mundial que contempla la salud masculina y femenina. Fue fundada hace tres años, con grandes proyectos, y representantes en todo el país, divididos por regiones. Precisamente, abordar esta condición tanto de la mujer como del hombre, es lo que nos diferencia de otras", explicó la doctora Fuentes Costilla".