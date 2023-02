La actividad física, un desafío, para darle valor a la salud

11/02/2023 - 22:54 Santiago

Por Daniel Vera, de la Redacción de EL LIBERAL.

La Organización Mundial de la Salud (OMB) define la actividad física como "cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía".

Y en este contexto que es muy amplio y multiplicador, hay varios aspectos a tener en cuenta. Si de movimiento corporal se trata, es factible que la actividad física se extienda a todo aquello que no necesariamente esté vinculado con la práctica de un determinado deporte, sino que abarcaría a otras que podrían ser de variada intensidad como bailar, subir escaleras, cargar bolsas de compras o simplemente caminar.

Todo está hecho para que nuestro cuerpo y nuestra mente se amolden de la mejor manera y encuentren el equilibrio que le permita a la salud utilizar las mejores herramientas para combatir y prevenir las enfermedades.

Santiago hoy cuenta con múltiples programas preventivos de salud (plazas saludable por ejemplo) que hacen de soporte para contribuir con una vida ajena a los problemas de salud y apuntado muy especialmente a los adultos.

"La actividad física es un factor clave de salud física y mental, coinciden en señalar todos los expertos. En medicina física no hay controversia posible. Así lo corroboran los estudios científicos. Además de ser primordial para la salud son una herramienta de inclusión y socialización para todas las personas. Y es que la Organización Mundial de la Salud alerta de que casi 500 millones de personas enfermarán en esta década por la inactividad física: enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y patologías no transmisibles".

La visión parte del médico deportólogo y cardiólogo, Carlos Scaglione, un profesional de nuestro medio que además de estar ligado a la medicina, también es adepto a las actividades físicas y deportivas para mantenerse en forma y preservar su salud.

Luego amplió: "Además del dolor humano que supondrán estas enfermedades, prevenibles, si los gobiernos mundiales no toman urgentes medidas entre sus poblaciones para fomentar la actividad física, les supondrá un coste económico de millones de euros".

Tomando las palabras de la neuróloga y profesora de la Unión Europea, doctora Mar Mendibe, el doctor Scaglione remarcó: "Se sabe que las personas con discapacidad y/o patologías son sectores de la población más susceptible de ser físicamente inactivos. El código postal (dónde se vive, unos hábitos de vida saludables donde se incluye la actividad física) es más importante que el genético".

Scaglione también le dio mucho valor a la iniciativa de crear el hábito de la actividad física a partir de la temprana edad.

"La actividad física hay que impulsarla desde pequeños porque es muy beneficiosa, muy positiva para la salud; inculcar hacer deporte desde la infancia es una asignatura pendiente y una corresponsabilidad de los pacientes".

Luego amplió y tiró un dato que invita a la reflexión: "Sabemos que el deporte es bueno para la salud, pero hay un cambio cultural en la población. Los últimos datos de que disponemos indican que el 55 % de la población no hace ejercicio. Todas las investigaciones realizadas corroboran los efectos positivos para estos pacientes, aunque se reconoce que por las características de esas dolencias, muchas personas no toman el ejercicio como una herramienta terapéutica. Aparte de su medicación hay que trabajar más en potenciar esa actividad física entre este colectivo".

El deportólogo ahondó un poco más sobre el tema y dijo: "La prescripción de la receta deportiva como tal no sirve. Se necesita algo más, nos falta tejer redes para que la gente acuda a los centros con agentes facilitadores que les asesoren. Se suma al debate la influencia del urbanismo a la hora de llevar a cabo políticas de Salud Públicas, porque no es lo mismo vivir en un entorno que facilite la práctica del deporte, que otro que presenta trabas para su desarrollo".

Por último afirmó: "Hay una necesidad de contar con agentes facilitadores que trabajen con personas con ausencia de salud. En la misma línea se reconoció la necesidad de llevar a cabo políticas conjuntas. Salud Pública y Deportes están condenadas a entenderse".

A favor de la salud

Adrián Jiménez es profesor de Educación Física y un hombre que lleva la actividad deportiva en la sangre. Actualmente está trabajando al frente de uno de los planteles de las divisones inferiores de Central Córdoba y es palabra autorizada para hablar de la importancia de la actividad física en las personas.

"En general tener una vida activa que incluya él ejercicio físico ayuda a prevenir problemas de salud y atenúa los síntomas si ya los hubiera, alivia el estrés, mejora la calidad del sueño, ayuda a controlar el peso corporal, mejora la autoestima, ayuda a tonificar los músculos, mejora las capacidades físicas entre muchos beneficios que produce esta práctica, que universalmente se sabe que es muy importante llevarla a cabo. La Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos de actividad física semanales para mejorar la salud y el bienestar de las personas adultas y 60 minutos de actividad física moderada al día para niños y adolescentes. Es importante desarrollar actividades acordes a la edad y al contexto de cada ser humano teniendo en cuenta muchos factores como él sedentarismo o experiencia en la práctica de ejercicios", expresó Jiménez.

"No quiero dejar de mencionar que es muy importante realizarse un chequeo médico, hidratarse y alimentarse bien, llevar ropa cómoda, evitar horas de altas temperaturas al aire libre y asesorarse por profesionales de la actividad para un desarrollo más eficiente y controlado de las actividades", añadió.

Al momento de citar algunas de las excusas más comunes que se suele escuchar de aquellas personas que optan por una vida más sedentaria, el profesor señaló: "Algunas de las que he podido apreciar en nuestra sociedad santiagueña son el de no tener tiempo, estar cansados por las actividades laborales, el aburrimiento hacia el ejercicio, la vergüenza a la actividad física, el de no ser deportista, los intentos que no salieron bien, los temores a lesionarse o no contar con dinero para la cuota de un gimnasio o de un club. Es por ello que nuestra tarea es muy importante como agentes de promoción de salud para construir una comunidad saludable".

La alimentación

La alimentación bien manejada o controlada también juega un rol importante en la vida saludable de las personas, que incluso va de la mano cuando se complementa con una actividad física moderada o en su defecto de manera intensa.

La doctora Mónica Roldán Suárez, especialista en clínica médica, diabetes, nutrición y obesidad, planteó la problemática que existe en este sentido y rescató el caso puntual de la obesidad que no para de frenar

"Por primera vez en la historia de la humanidad, desde el año 1997, estamos dentro de una pandemia de obesidad. Nos cuesta mucho mantener un peso saludable ya que es una situación nueva que abarca lo individual, social, comunitario y mundial; y sus causas son múltiples, por lo que resulta en una situación compleja a la que debemos asistir de forma multifactorial", señaló.

También puso en números los datos estadísticos que refieren sobre este asunto que es muy preocupante.

"Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) realizada en el país el 61,6% de los argentinos tiene exceso de peso, en una proporción de 36,2% de personas con sobrepeso y 25,4% con obesidad. Estos números confirman el avance de la pandemia. La obesidad alcanza hoy a un cuarto de la población, esto quiere decir que 1 de cada 4 personas en Argentina tiene obesidad".

La doctora Roldán Suárez fue un poco más allá y enumeró algunas de las razones que están yendo a favor de la enfermedad como lo es obesidad o el sobre peso.

"La obesidad es definida como un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico; y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. En mi experiencia profesional la mayoría de consultas son para bajar de peso, pérdida de grasa. Lo que aconsejo es una alimentación variada ya que somos omnívoros, la especie humana necesita comer todo tipo de nutrientes: del reino animal, vegetal e incluso del mineral", acotó la profesional.

Otro detalle que consideró fundamental para mantener y cuidar una vida saludable con la alimentación es evitar la comida procesada o toda aquella que provenga del mercado enlatado o empaquetado.

"Desde el punto de vista evolutivo-ancestral, necesitamos volver a conectar con las comidas naturales, de la tierra, comer lo menos procesado posible, evitar todo lo que venga en paquetes con un proceso industrializado. Que sea del campo, de la tierra, a nuestra mesa. Los invito a volver a las comidas caseras, a comprar en verdulerías, en carnicerías, y menos en supermercados".

Tanto en Estados Unidos como en Europa, hay deportistas que buscan mejorar sus rendimientos sobre la base del famoso ayuno intermitente que es cuando se alterna entre determinados períodos para comer y otros para no comer cada día o cada semana.

La profesional no quiso obviar este tema y aclaró que no se trata de una dieta sino más bien de una forma de alimentación.

"Es un estilo de vida, una decisión de ventanas alimentarias. No es una dieta sino una forma de alimentación que conecta con la forma en la que siempre el ser humano se alimentó. Por lo general se hacía una sola comida luego de haber cazado su presa. Reflexionemos que no hace mucho tiempo nuestros abuelos hacían una comida al atardecer y no volvían a comer hasta el amanecer, lo que implicaba 12-14 horas de ayuno. Es lo mismo que se está haciendo ahora con esta práctica, no es nada nuevo para el humano".

Luego agregó: "Algunos deportistas encuentran mayor rendimiento entrenando en ayunas. Lo importante es una buena hidratación, aportar sodio a través de la sal, sobre todo, en Santiago del Estero que por las altas temperaturas se transpira mucho y se pierde mucho sodio y otros minerales y hay que estar atentos para reponer".

La doctora Roldán Suárez destacó, además, algunas ventajas que otorga el ayuno intermitente para quienes buscan tal vez mejorar su rendimiento físico o deportivo.

"Entre algunos de los beneficios se encuentran la perdida de grasa, utilizar la glucosa, mejorar la insulinorresistencia. La insulinorresistencia es el exceso de insulina que se observa en personas que tienen mucha grasa corporal. Para graficarlo aún más, se utiliza todo el depósito de glucosa por la noche y a la mañana cuando se despierta comienza a utilizar grasa como fuente energética, si a eso se le suma un entrenamiento en ayunas el gasto es aún mayor".

Insistió en la idea de en lo posible de mantenerse siempre en movimiento para que el cuerpo y la mente se adapten a una determinada rutina y que ésta vaya en beneficio de la salud.

"Siempre recomiendo que realicen actividad física, ponerse en movimiento. Caminar al trabajo, subir escaleras, bailar, ir al gimnasio, lo que a cada uno le guste más. La clave es incorporar alimentos reales, verduras, frutas, carnes, huevos, frutos secos, granos, grasas como manteca. Y por último trabajar en la gestión de las emociones y el estrés.

Es importante aclarar que cada persona debe ser evaluada de manera individual y tratada de acuerdo a sus particularidades".

10 Consejos para realizar ejercicios en personas sedentarias.

1. Tener el apto médico

2. Elegir actividades de bajo impacto, como caminar, nadar, yoga, pilates andar en bicicleta, bailar, musculación

3. Ejercitarse al menos 3 veces a la semana evitando el calor extremo

4. Plantearse objetivos razonables y acordes a la actividad elegida

5. Que prime la calidad del ejercicio sobre el volumen y la intensidad

6. Evitar ejercicios muy agotadores

7. Realizar una buena entrada en calor

8. La actividad debe durar 30 minutos como mínimo y no más de 1 hora

9. Usar ropa adecuada

10. Hidratarse, alimentarse y descansar muy buen.