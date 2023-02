"Todo tratamiento de epilepsia apunta a que la persona tenga una vida totalmente normal"

13/02/2023 - 01:12 Santiago

Hoy se recuerda el Día Internacional de la Epilepsia, un evento que busca educar a las comunidades sobre esta patología neuronal que sufren aproximadamente 50 millones de personas en el mundo, y en este sentido, la neuróloga santiagueña, doctora Constanza Salera, se refirió a las características de la enfermedad, y aseguró que "todo tratamiento apunta a que la persona tenga una vida completamente normal".

También desestimó algunos mitos, como que es una enfermedad contagiosa, y recomendó cómo actuar frente a una persona que sufre una crisis en la vía pública.

En primer lugar, la doctora Salera explicó que "la epilepsia es una enfermedad neurológica caracterizada por la predisposición a tener crisis epilépticas, lo que ocurre cuando la actividad normal del cerebro es interrumpida transitoriamente y reemplazada por una actividad que produce una activación parcial o de todo el cerebro, y esto ocasiona movimientos involuntarios, con o sin pérdida de conciencia".

"A veces las crisis pueden ser convulsivas, con pérdida del tono postural o caída; movimientos involuntarios de las cuatro extremidades, pero a veces son focales, que son aquellas en las que la descarga epiléptica normal se produce solo en una parte del cerebro, activa, dependiendo del lugar, una región limitada produciendo síntomas que pueden caracterizarse por una sensación anormal, en la cabeza, en la panza, miedo, una alteración en la memoria, puede haber una ruptura de contacto, total o parcial, movimientos automáticos de boca, manos, piernas, sin necesidad de que haya convulsión", amplió.

Acentuó que "siempre es una alteración transitoria, que dura entre uno y tres minutos, y se revierte completamente, volviendo la persona a su actividad normal".

Añadió que el tratamiento consiste en la administración de drogas o medicaciones.

"El 70% de las personas con epilepsia, deja de tener crisis con una droga o mediación adecuada, bien tolerada y en dosis óptimas. Hay un 30 % que a pesar de la medicación, en dosis suficientes, y toleradas, no controlan las crisis. No va a tener todos los días, pero persiste esta actividad eléctrica produciendo crisis. Es lo que llamamos epilepsia resistente al fármaco".

El cannabis se receta para algunos casos

Respecto de la utilización del cannabis como alternativa a los tratamientos, la doctora Salera explicó:

En los pacientes resistentes al fármaco, se puede utilizar el cannabis como una alternativa, pero siempre asociada la medicación. En algunos pacientes, sobre todo niños con encefalopatías epilépticas, ha sido demostrado útil en el sentido de que ha reducido mucho las crisis y las convulsiones. En adultos hay muchos estudios que se están llevando a cabo, se usa el cannabis, siempre junto a la medicación, pero no en todos los pacientes. Siempre se recetan presentaciones farmacéuticas, no artesanales, porque tanto la producción como la dosificación están controladas en métodos de purificación".

Para el diagnóstico solo se necesita que haya habido dos o más convulsiones

"Las causas son muchísimas, una persona tiene diagnóstico de epilepsia cuando ha tenido dos o más convulsiones no provocadas, o sea que no ha habido algo que la provoque como una infección, una alteración metabólica, o una hipoglucemia. Puede haber causas estructurales, como un tumor, un ACV, un traumatismo, puede haber causas genéticas, que son las menos frecuentes, y las que llamamos criptogénicas, donde no se encuentra una causa. Para hacer diagnóstico de epilepsia solo se necesita que la persona haya tenido dos o más convulsiones".

QUÉ HACER

A una persona en crisis "no hay que tratar de abrirle la boca, no se va a tragar la lengua, ese es un mito"



Respecto de cómo actuar con una persona que sufre una crisis, la doctora Salera explicó que "en una convulsión con caída, pérdida postural, puede haber mordedura de lengua, porque lo que hay es un estímulo anormal eléctrico en el cerebro que involucra a áreas motoras, entonces en ese momento hay una contracción exagerada de los músculos, que involucra a los de la mandíbula, que se contrae, y a veces esa mordedura produce lesión en la lengua".

Cuidado

"No hay que tratar de abrir la boca, no se va a tragar la lengua, ese es un mito, y la persona que ayuda no debe tratar de introducir los dedos ni nada. Esta estimulación también ocasiona un exceso en la producción de saliva, y como en ese momento no se traga normalmente, puede exteriorizarse, no es espuma lo que sale de la boca, sino un exceso de saliva", reseñó.

Dijo que tampoco "hay que tratar de detener la crisis, porque la crisis se detiene sola, no hay nada que nosotros podamos hacer para detenerla. Debemos tratar de que la persona no se golpee si está cerca de algo que lo pueda lastimar; proteger la cabeza; ponerlo de costado para evitar bronco aspiraciones; darle aire y esperar que se recupere normalmente. La recuperación va a ser gradual hasta que la actividad eléctrica se normaliza totalmente".

Sobre otras consideraciones erróneas de esta enfermedad, la especialista desterró otro mito al asegurar que la epilepsia "no es contagiosa", y que a "todo lo que apuntamos con las recomendaciones es que estas personas puedan acceder a una vida completamente normal".

Vida normal

"Las personas con epilepsia pueden estudiar, trabajar, formar su familia, tener hijos. O sea que todo tratamiento apunta a que la persona tenga una vida completamente normal, y eso involucra todas las actividades que podemos realizar todas las personas", concluyó la doctora Constanza Salera.