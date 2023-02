El abuelo de Lucio Dupuy se quejó por el fallo: "Lo mataron por ser varón"

17/02/2023 - 17:30 Santiago

Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y Abigail Páez, su pareja, fueron condenadas hoy por un tribunal de la ciudad de Santa Rosa a la pena de prisión perpetua por haber asesinado al niño de 5 años en esa ciudad pampeana en noviembre de 2021.

Ambas mujeres ya habían sido declaradas culpables del homicidio del niño y ahora el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, dio a conocer el tiempo de la pena y no hizo lugar al pedido de la familia de la víctima que había solicitado que se les aplique “el tiempo indeterminado” como accesoria a la prisión perpetua.

Tal como ocurrió en la audiencia anterior, en la que se leyó el veredicto condenatorio, Espósito Valenti y Paéz no estuvieron presentes en la sala de audiencias del Centro Judicial de Santa Rosa y ni siquiera escucharon la lectura del veredicto de manera virtual en el Centro de Detención de la provincia de San Luis.

Minutos después de las 12 y con la presencia del padre de Lucio, Christian, y el abuelo, Ramón, los jueces iniciaron la lectura donde se dio a conocer el monto de la pena. En primer término, los jueces rechazaron el planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua que habían planteado las defensas de Espósito Valenti y de Páez.

Luego, condenaron a prisión perpetua a Espósito Valenti, por el delito de “homicidio triplemente calificado por el ensañamiento, por la alevosía y por el vínculo”, mientras que a su pareja, Abigail Páez, le aplicaron la misma condena por el mismo delito, aunque le agregaron el “abuso sexual gravemente ultrajante” de Lucio.

Los jueces consideraron, además, la accesoria del artículo 12, relacionada a la administración de los bienes, pero no tuvieron en cuenta los otros planteos de la querella, vinculados al “tiempo indeterminado” de la reclusión y al “odio de género” planteado como agravante. Por ese motivo, el abogado que representa al padre y al abuelo del niño, Mario Aguerrido, expresó su rechazo a la sentencia.

En la misma línea, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, dijo: “Si bien hubo un descontento, se logró la prisión perpetua. Si mi abogado está conforme, yo también”.

“Vinimos a buscar la prisión perpetua y nos vamos con eso. Pero no me voy conforme porque no tuvieron el cuento el agravante de odio de género. Están las pruebas de que a Lucito lo mataron por ser varón”, aseguró el hombre y agregó: “Además, no nos gustó la absolución de la progenitora de las violaciones”.

La protesta en la previa

Un grupo de personas se concentró en el Centro Judicial de Santa Rosa para acompañar al abuelo y al padre de Lucio Dupuy en la audiencia de cesura del juicio por el crimen del niño, y reclamaron a la Justicia modificaciones en el abordaje en casos de niñez y adolescencia.

Desde las 11, unas 200 personas se habían concentrado en la Ciudad Judicial con banderas y cartelera en reclamo de Justicia y en pedido de perpetua para la madre del niño Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigaíl Páez.

En las vallas de contención, que se habían colocado en noviembre del año pasado por el inicio de este juicio, colgaron banderas que rezaban “justicia para Lucio Dupuy”; “Ley Lucio ya”; “Justicia para Maximiliano Villegas”, “las sentencias tienen que ser fundadas con pruebas, no con miedo al escrache”, entre otras.

Sergio Villegas, padre de Maximiliano, asesinado en una pelea callejera en el barrio Ara San Juan, ubicado en el sureste de Santa Rosa, dijo a Télam que le pidió “permiso al padre de Lucio para reclamar justicia para mi hijo”.

“Me lo asesinaron y ¿nadie está preso?, agregó el hombre.

