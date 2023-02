Controlarán la apertura de comercios en nuestra ciudad durante los días de feriado nacional

18/02/2023 - 22:35 Santiago

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio informaron que se realizarán controles en comercios durante los próximos lunes y martes, ambos días feriados de carnaval, con el objetivo de hacer cumplir las leyes laborales.

En este sentido, el secretario general de la entidad, Víctor Paz, expresó que ya solicitaron a la secretaria de Trabajo, Julia Coman, los inspectores para estos días, "para hacer un relevamiento de los empleados que están trabajando y hacer que se pague la jornada como corresponde".

Respecto del feriado de carnaval, y en comparación con años anteriores, Paz dijo: "No hemos hecho ningún acuerdo con la Cámara de Comercio para la apertura, como solíamos hacerlo, teniendo en cuenta que no hay expectativas de venta y por ahí no se paga el doble de día feriado como corresponde por ley".

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero especularon con que los comercios locales no abrirán sus puertas este lunes y martes, excepto aquellos que sean atendidos por sus dueños o que paguen el día doble a sus empleados.

Mientras tanto, el Mercado Armonía permanecerá cerrado el lunes, y el martes abrirá a la mañana.