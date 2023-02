Tte. de Fragata Dra. Natalia Belén Torres Corpos| Una santiagueña hace patria en los confines de la Argentina

23/02/2023 - 03:11 Santiago

Por Rodolfo Montenegro

La Teniente de Fragata Dra. Natalia Belén Torres Corpos, es santiagueña, se encuentra viviendo una experiencia soñada en la Antártida Argentina, y aunque asegura que extraña las “empanadas de mi mamá”, vive con mucha intensidad y aprovecha cada momento su misión en ese punto extremo de nuestro país.

Su puesto de trabajo está en Islas Orcadas, donde por su grado es la tercera en el orden de mandos, y asegura que desde que se recibió, tuvo la idea de realizar esta experiencia.

“Siempre se extraña, así que me pone contenta estar en contacto con otro santiagueño, y aunque estoy acostumbrada a estar lejos del pago, a Santiago se lo extraña”, comenzó su dialogo con EL LIBERAL desde la base de la Armada Argentina.

Contó que es “médica recibida en la Universidad Nacional de Rosario”, y que luego realizar una especialización en diagnóstico por imágenes, y como quería continuar su carrera profesional de otra forma, se inscribió en la Armada.

“Y luego de cumplir con ciertos requisitos, me propuse como voluntaria para hacer una invernada en la Antártida, y por eso estoy hoy aquí”, comentó Belén.

Sobre su actividad en ese lugar, comentó que su rol “no sólo será como médica sino que voy a estar ayudando en maniobras, en la cocina, o en el servicio de limpieza, y todo eso suma a la convivencia y al bienestar de todos”.

En Islas Orcadas está establecida la primera base argentina, y en la actualidad viven allí 23 personas, incluidos algunos civiles, que van a vivir “entre 12 y 14 meses, de distintas especialidades”, contó la joven santiagueña.

“También hay gente que está abocada a la creación de un laboratorio, adyacente a la casa principal, que será para expandir el espacio que tiene la gente de Parques Nacionales de la Dirección Nacional Antártica, que vienen a hacer tomas de muestras, conteo de animales, entre otras funciones”, comentó.

Sobre el paisaje que la rodea y las características de la población, dijo que no hay habitantes civiles en la isla, y que solo están quienes componen la base militar, entre quienes hay personal civil.

También entre las actividades que desarrolla en la base, contó que realiza salidas al mar, haciendo apoyo a los científicos y guardaparques que van a refugios específicos donde está toda la fauna del lugar.

El día a día

Sobre transcurre la vida diaria en la isla, Belén contó que tienen esquemas determinados, y que “todo depende de cómo esté el clima”.

“Para hacer tareas en el exterior, se tiene en cuenta si hay mucho viento, si está nevando, por medidas de seguridad. Arrancamos temprano, desayunamos, izamos el pabellón, continuamos con las actividades programadas, el almuerzo y después de un poco más de tiempo de trabajo, tenemos actividades libres como gimnasio. Para distraernos tenemos TV, Internet, juegos de mesa, la biblioteca, como para poder administrar ese tiempo”, explicó.

La doctora Torres Corpos está en Islas Orcadas desde el 1 de este mes, aunque su misión comenzó el 19 de enero, fecha en que comenzó la travesía hacia el sur.

Respecto de esa experiencia, contó: “Salimos en el avión Hércules hasta Ushuaia, de allí en el Irizar, un viaje que resultó muy interesante por todo lo que se vive hasta llegar a la base. Nunca había vivido la experiencia de viajar en mar abierto, y tenía mis inquietudes porque no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo, porque se mueve mucho el barco, pero no ha sido desagradable para nada, no he sentido mal ni nada de eso, y es increíble cómo se ve el mar con esa inmensidad, y el barco en pleno oleaje, fue fantástico”.

Belén confesó que estaba en sus planes viajar a la Antártida, que esa fue su motivación cuando decidió incorporarse a la Armada.

“Estaba en mis planes venir a la Antártida. Estaba esperando que así sea, obviamente que tienes que cumplir con requisitos psicológicos, clínicos, para que te den el visto bueno después de postularte, pero yo tuve la motivación de entrar a la Armada para hacer tipo de experiencias”, confesó.

La Teniente de Fragata Torres Corpos, dijo que en la base de Islas Orcadas es la única santiagueña, pero que tienen entendido que hay “otra oficial de mayor jerarquía, con más antigüedad, que está en un buque, y que es de Las Termas”,

“Extraño las empanadas de mi mamá”

Cuando se le pregunta por lo que más extraña de Santiago, Belén no dudó un instante en responder: “La comida de la madre”.

“Lo casero a lo que uno estaba acostumbrado, se extraña. Obviamente, aquí hay una excelente cocina, no se puede decir nada de eso, pero obviamente, no hay como lo de la familia, como las empanadas de mi mamá, y cosas así. Es algo imposible de no extrañar cuando uno se va de Santiago”, confesó.

Mensaje a los jóvenes

Antes de despedirse enviando un “saludo a todos los santiagueños”, de modo especial a sus familiares, dejó como mensaje para los jóvenes que están estudiando, que “se animen” y viajen los confines de la Patria.

“Que se animen, la medicina no es solo un consultorio, también se puede ejercerla en otros lados, desde los confines de la Argentina. Los animo a que se sumen a cualquier fuerza, yo estoy en la Armada porque tuve la decisión de unirme, pero desde cualquier lugar se puede servir. Anímense y hagan esta aventura” concluyó.

EL JEFE DE LA BASE

“Una linda experiencia”

El Capitán de Corbeta Guillermo Ramón Cardozo, es el jefe de la Base Antártica Conjunta Orcadas, y coincidió con Belén en estar viviendo “una linda experiencia”.

“Sin dudas, es una linda experiencia tanto en lo personal como en lo profesional, trabajar con otro clima, con las dificultades que ofrece el terreno, y en lo personal es una aventura que uno vive, una cosa diferente, todos viven lo mismo, en estos lugares, estar alejado de la familia, es toda una aventura muy linda para todos”, relató.