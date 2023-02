Caio Mussolini: ''Argentina es parte de nuestra historia familiar"

28/02/2023 - 14:40 Santiago

Por Emilio Marcelo Jozami

el bisnieto de Benito Mussolini que nació en la Argentina en 1968, presentará su libro "La inmigración italiana en la Argentina". En Rosario lo hará esta noche en el marco de la inauguración de la primera mutual de la Asociación Civil Italiana Federcasa. En tanto, en la Capital Federal hará lo propio el próximo jueves, en el Círculo Italiano.

Caio Mussolini es hijo de Guido Mussolini y nieto de Vittorio Mussolini, el segundo hijo de Benito Mussolini y Rachele Guidi, quien se exilió en la Argentina. Sus vivencias en nuestro país y el resultado de su tesis universitaria sobre la influencia italiana en Argentina en los siglos XIX y XX, las volcó en "La inmigración italiana en la Argentina".

Mussolini, quien fue candidato por Fratellid'Italia en las elecciones europeas en 2019 y se encarga de temas internacionales, de defensa y geopolítica, concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL. El bisnieto del "Duce" habló tanto de su libro como también de la realidad social, económica y política de Italia.

-¿Qué lo motivó a escribir el libro?

La influencia italiana en Argentina en los siglos XIX y XX fue mi tesis universitaria en Italia, y la decisión de traducirla en español surgió hace 3 años hablando con un amigo argentino que conduce un programa de radio que se llama "Passione Tricolore". Después de haber leído mi tesis, él me sugirió la idea de traducirla e imprimirla para hacer conocer al mayor número de personas lo que nuestros ancestros hicieron en ese país. Utilicé una variada bibliografía en italiano y español, además de algunas fuentes inéditas, incluyendo las entrevistas al Ministro Mirko Tremaglia y el Embajador italiano en Argentina Dr. Roberto Nigido.

-¿Cuál es el propósito del lanzamiento de este libro?

Sabemos que la Argentina de hoy es el fruto de la inmigración, y la inmigración es la sumatoria de millones de historias individuales de personas que por varios motivos decidieron abandonar su país para radicarse en estas tierras lejanas. Mi curiosidad era ¿qué tenían en común un inmigrante genovés de 1830 con uno napolitano de 1920? Muchos partían con nacionalidades distintas, muchos no hablaban ni siquiera el mismo idioma sino sólo dialectos. ¿Por qué iban a Argentina y no a Venezuela? Porque los italianos (¡no existía Italia!) de dos siglos atrás, tomando barcos que se tardaban 3 o 4 semanas en llegar, dejaban todo para irse... ¿Eran de verdad los más pobres que emigraban? Muchas respuesta las conseguí estudiando este fenómeno.

-¿Cuánto de su estancia en la Argentina, ha influenciado su decisión de escribir sobre este tema?

Mucho. La Argentina es parte de nuestra historia familiar: mi bisabuelo por parte paterna emigró a principios de 1900 a Buenos Aires. Mi abuela Orsola nació en la Argentina. Mi mamá era de Concepción del Uruguay y toda su familia era argentina. La familia de mi abuelo Vittorio con mi padre emigraron a Bs As después de la II Guerra Mundial. Yo también nací en Bs As.





-¿“La inmigración italiana en la Argentina” es un libro solo sobre el pasado italiano en Argentina?

Está focalizado principalmente en las razones de por qué tantos italianos vinieron a la Argentina desde 1810/20, y lo que lograron hacer en los diferentes sectores industriales, comerciales, económicos, sociales, artísticos, arquitectónicos, deportivos y culturales.

¿Por qué considera usted que entre 1870 y 1920 se produjeron inmensas corrientes migratorias de distintas ciudades italianas a la Argentina? ¿Qué les ofrecía, qué les ofrece hoy, nuestro país?

Las razones históricas y los factores push-pull están descritos con detalles en el libro. Aquella era una Argentina en crecimiento, próspera y rica, con políticas que atrajo cientos de miles de inmigrantes con ganas de trabajar y mejorar su condición social. Lamentablemente esa Argentina ya no existe, y es una lástima ver uno de los países potencialmente más ricos al mundo en las dramáticas condiciones económicas y sociales actuales. Y la responsabilidad es claramente de la clase política que ha gobernado en los últimos años...

-¿Cómo es hoy, en pleno siglo XXI, el flujo inmigratorio desde Italia a nuestro país?

Es muy limitado. Pocos profesionales o personas que trabajan para grandes grupos italianos o instituciones gubernamentales.

-----------------------------------------------+

POSICIÓN La actitud de Giorgia Meloni ante un problema acuciante

“El gobierno desea políticas para una

inmigración controlada y que satisfaga

las necesidades de nuestro país”

--------------------------------------------------+

Control de las fronteras. Mussolini aspira a que se debe facilitar el ingreso a Italia a los “descendientes de los inmigrantes que se fueron en los siglos pasados a Latinoamérica”.

---------------------------------------------------+

Caio Mussolini, en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL, destacó cuál es la política que adopta el gobierno de Giorgia Meloni en relación la inmigración y también el vínculo que hoy mantienen Italia con Argentina.

-¿Cuál es la postura del gobierno de Giorgia Meloni en torno a la inmigración?

Italia tiene problemas de crecimiento demográfico, cómo muchos otros países europeos. El gobierno está consciente de esta necesidad, y desea políticas para una inmigración controlada y que satisfaga las necesidades de nuestro país. De donde deban llegar estos inmigrantes y los perfiles profesionales que deben tener es un tema que lamentablemente se discute muy poco a nivel político. Yo opino que, por ejemplo, sería muy útil facilitar el ingreso a Italia a los descendientes de los inmigrantes que se fueron en los siglos pasados a Latinoamérica. Son personas que en la mayoría de los casos han mantenido la cultura, las costumbres, el idioma y la religión y que se integrarían perfectamente en poco tiempo en nuestra sociedad.

-La Cámara de Diputados italiana aprobó el decreto migratorio del gobierno italiano en el que, entre otras modificaciones, se dice que limita el número de rescates que pueden realizar sus barcos en el Mediterráneo. ¿Cómo impacta esto?

Es un tema muy complicado. Las personas que pagan a los traficantes de seres humanos para ingresar ilegalmente a Italia no son inmigrantes, son clandestinos que quiebran las leyes italianos. El tema del control de las fronteras fue uno de los puntos principales del programa político de la centro-derecha durante la campaña electoral y espero que mantengan las promesas.

-------------------------------------------------+

ANÁLISIS La realidad Italia hoy

“Tenemos problemas

económicos, impuestos

muy altos, desempleo, inflación”

-------------------------------------------------------------*

La guerra en Ucrania. El encuentro de Meloni con Volodomir Zelenski y el enojo de Silvio Berlusconi con la primera ministra italiana. Las relaciones con la Argentina.

-------------------------------------------------------------+

Caio Mussolini fue candidato por Fratelli d'Italia en las elecciones europeas en 2019 y se encarga de temas internacionales, de defensa y geopolítica.

-¿Cuál o cuáles son los desafíos actuales de Fratelli d’Italia?

La situación eredada de los últimos gobiernos de centro-izquierda es dramática. Tenemos problemas económicos, impuestos muy altos, desempleo, inflación, aumento de costes de la energía, ineficiencia de la máquina estatal, tasas de desempleo muy altas, precarizado, jóvenes capacitados y profesionales que se van de Italia mientras llegan personas de bajo nivel de escolarización. Además se sumó la guerra en Ucrania con todas las dañinas consecuencias políticas y económicas.

-¿Cómo cayó la actitud de Silvio Berlusconi al desautorizar a Meloni por haberse reunido con el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski?

Berlusconi es un político con gran experiencia internacional. Lo que él dijo representa la opinión de gran parte de los italianos. Dos italianos sobre tres son contrarios al envío de armas. Más del 25% opinan que es necesario reducir el soporte militar a Ucrania y más del 20% consideran que la Nato no tiene ningún título para la intervención. En realidad esta es una guerra entre los Estados Unidos y Rusia, con Europa que sufre y sufrirá las peores consecuencias.

-¿Cuál es el vínculo del gobierno italiano actual con Argentina?

Siempre han existido excelentes relaciones entre los dos países, independientemente del gobierno. Considero que en caso de victoria de la derecha en las próximas elecciones presidenciales de octubre, la visión política común fortalecerá aún más los lazos entre nuestros países.

--------------------------------------------------------+

ELECCIONES. El fortalecimiento de Meloni en recientes comicios regionales

“El fascismo se terminó

con el asesinato de Benito

Mussolini en 1945”

---------------------------------------+

Fuerte crítica a la izquierda. “Los políticos de las izquierdas son marcianos”. Además, cuestionó: “las izquierdas no tiene más ideas, no tienen propuestas políticas, no representan más a la clase obrera o los trabajadores”.

---------------------------------------+

Mussolini no ahorró palabras para cuestionar a la izquierda. “Si tú no opinas o actúas como ellos, eres fascista. Lamentablemente, las izquierdas no tienen más ideas, no tienen propuestas políticas, no representan más a la clase obrera o los trabajadores”, le dijo a EL LIBERAL.

-¿Los resultados favorables para el gobierno de Giorgia Meloni en las recientes elecciones regionales en Lacio y Lombardía, consolida a la centroderecha y fortalece a Meloni?

Claro que sí. La victoria de la derecha fue contundente. Aunque cabe destacar la baja afluencia al voto. Cerca del 60% de los votantes prefirió quedarse en casa. Este es un problema muy serio porque demuestra como la política está alejándose del pueblo.

- ¿El fascismo murió con su bisabuelo?

El fascismo se terminó con el asesinato de Benito Mussolini en 1945. Curiosamente este es el único tema que le queda a la izquierda en Italia (y en el mundo) para atacar cualquier opositor político. Si tú no opinas o actúas como ellos, eres fascista. Lamentablemente, las izquierdas no tienen más ideas, no tienen propuestas políticas, no representan más a la clase obrera o los trabajadores. Hoy en día, los políticos de las izquierdas son marcianos, y viven alejados de la realidad cotidiana de las personas. Pero la gente por fin lo entendió y en Italia votaron masivamente por Fratelli d'Italia, Lega y Forza Italia.

-¿Caio Mussolini aspirará nuevamente a un escaño en el Parlamento Europeo?

Todavía hay tiempo para decidir. 22.000 preferencias en 2019 fueron un resultado muy importante en mi primera experiencia electoral. Cuándo decida, EL LIBERAL será el primer periódico en saberlo.





