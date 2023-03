La historia detrás de la propuesta de matrimonio en el Estadio Único: "El anillo paseó por todo Buenos Aires"

02/03/2023 - 14:46 Santiago

En las últimas horas, un emotivo video se volvió viral en las redes sociales: un joven santiagueño le propuso matrimonio a su novia en el Estadio Único Madre de Ciudades, mientras de fondo Boca disputaba la final de la Supercopa contra Patronato. Ahora el artífice de toda la movida se comunicó con EL LIBERAL para contar la historia detrás del emocionante momento.

Agustín y Geraldín, hinchas fanáticos de Boca, fueron los protagonistas de un gesto de amor inconmensurable, el cual se llevó todos los flashes de las tribunas, dejando el partido por un instante en segundo plano. El muchacho tuvo la idea de proponerle matrimonio a su novia, haciendo que su historia de amor se elevara al siguiente nivel.

La historia detrás: "El anillo paseó por todo Buenos Aires"

Luego de que los videos y las imágenes se difundieran por todo internet, el propio Agustín se comunicó con este medio para contar un poco de lo que fue su gran plan y cómo lo que parecía haberse frustrado, culminó anoche con el tan ansiado "SÍ" de su futura esposa.

"Mi historia comenzó cuando tenía un viaje a Buenos Aires en febrero, la idea era pedirle dentro de la Bombonera, fui el 10 de febrero a La Boca justo en mi cumpleaños y no me dejaron pasar por mantenimiento. Fui el último día de mi viaje y tampoco seguía en mantenimiento", comenzó relatando al tiempo que bromeó "no se pudo, por todo Buenos Aires paseó el anillo".

Sin embargo, no perdió la fe y continuó con su planificación: "Volví a Santiago y tuve muchas ideas, sabía que Boca venía al Estadio Único y el cartel ya lo tenía, solo que íbamos a ir los dos, ningún familiar".

Cómplices

El hecho de que hayan concurrido los dos solos a la cancha, no fue impedimento para que Agustín realizara su cometido: "Busqué cómplices a la hora del entretiempo, me animé a hablar con los demás simpatizantes o hinchas al rededor si me podrían ayudar a extender el cartel, inflar globos y sacar fotos porque no tenía a nadie".

Según comentó, fue una chica de Entre Ríos llamada Fiona, quien colaboró. "Ella filmó y saco las fotos", reveló. Además, se sumó un chico de Santiago llamado Enzo, quien junto a su novia lo ayudaron a sostener el cartel que decía: "¿Te casas conmigo?", acompañada de un corazón rojo.