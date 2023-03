Sacrificarán gallinas por el primer caso de gripe aviar en Santiago

04/03/2023 - 09:33 Santiago

El ministro de la Producción de la provincia, Miguel Mandrille, confirmó la existencia de un caso de gripe aviar en la zona rural de Beltrán, razón por la cual hoy se trasladarán a la zona técnicos del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) para sacrificar y enterrar todas las aves del establecimiento donde se detectó el caso.

A su vez, desde Producción ayer adoptaron medidas que se suman a otras preexistentes, en especial en donde existen naves de producción avícola. Entre esos lugares están el Vivero San Carlos donde el Gobierno posee un centro de producción de aves y la Colonia Jaime, sobre la ruta 34, donde también esa asociación civil desarrolla esa actividad.

"El titular del Senasa, Rodolfo Acerbi se comunicó con nosotros esta tarde para informarnos que en una de las muestras que tomaron detectaron el primer caso positivo en Santiago", informó Mandrille.

Agregó que se detectó "en la zona rural de Beltrán, a 6 kilómetros de la ciudad, en un ave de traspatio rural, por lo cual es menor el peligro de contagio a otras aves, pero la gente del Senasa Tucumán llega este sábado para hacer el sacrificio y enterramiento de toda las aves de ese establecimiento".

Puntualizó que "una vez realizado el sacrificio y enterramiento de todas las aves se hará un rastrillaje de perímetro de 3 kilómetros para asegurar que no haya otras infectadas en la zona, esos son los controles que se deben hacer".

Señaló que aún es una incógnita la forma en que se contagió esa ave. "El contagio es en zona rural y traspatio, hay que ver cómo se ha contagiado esa gallina, esa es la incógnita. Pero estamos con el monitoreo y alerta constante de no dejar transitar aves por la ruta. Solo se van a permitir cuando tenga el DTE que emite el Senasa para poder transitar a un destino para el sacrificio. Tanto el pollo como los subproductos, el huevo, no contagian al hombre, es una zoonosis que se transmite cuando se tocan los excrementos de la aves por vías nasales o bucales".

Detalló: "Ya hemos hecho una serie de reuniones con Gendarmería, Prefectura Naval, toda las fuerzas de seguridad para lo que implica la contención, el no permitir el tránsito de aves, excepto que tengan el DTE de Senasa, caso contrario ningún ave puede transitar por la provincia".

Protocolo

Indicó que en este caso en particular, "se aplicaron todos los protocolos, teníamos miedo porque hay 26 casos que, con el de ahora no llegan a 30 en toda la Argentina de los cuales hay 13 casos en Córdoba y pensábamos que por Mar Chiquita o el sur de la provincia nos podría llegar por las aves migratorias, gansos y flamencos pero nos salió acá como también en otras partes dio en Jujuy, Río Negro, no hay un seguimiento correlativo de esto pero tenemos que extremas los cuidados".

Puntualizó que "en cualquier momento puede saltar a alguna nave de producción, aquí tenemos algunas naves de producción como Colonia Jaime donde ya están avisados de poner las mallas antipájaros, también tenemos 1.500 aves en el Vivero San Carlos en la producción de pollitos y se le han puesto ya las mallas antipájaros para que no haya contacto con aves que vengan a infectar".