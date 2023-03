Falta de acceso a la salud y mala alimentación son factores de riesgo de la enfermedad renal

04/03/2023 - 22:29 Santiago

El próximo jueves, como todos los segundos jueves de marzo de cada año, se recordará el Día Mundial del Riñón, que este año tendrá como lema "Salud renal para todos. Preparándonos para lo inesperado, apoyando a los vulnerables", para llamar la atención y alertar sobre la población más expuesta, y exhortar a realizar acciones tendientes a frenar la "pandemia de la enfermedad renal", que se prevé llegue en 30 a 40 años.

Los doctores Guillermo Ibáñez, tesorero de la Sociedad Argentina de Nefrología, y Rolando Barbieri, delegado regional de la entidad nacional y titular de la Sociedad Santiagueña de Nefrología, enfatizaron que "las personas que no tienen acceso a la salud y a una buena alimentación, son las que más sufren".

El Dr. Guillermo Ibáñez, explicó en torno del lema de este año, que "hoy en día se sabe que la gente que está más afectada socialmente, la que está en situación más desfavorable, es la que más se enferma, y eso hoy representa un factor de riesgo tan importante como tener presión alta, colesterol, etc. Las personas que no tienen acceso a la salud y a una buena alimentación, son las que más sufren".

"Otro de los puntos importantes, es que hoy se considera como quinta causa de muerte a nivel mundial a la patología renal, y está calculado que para el año 2040 va a ser la tercera causa de muerte, por eso lo del lema de este año, previendo el futuro", añadió el doctor Barbieri.

Los profesionales acentuaron en que se trata de una enfermedad "no transmisible y no infecciosa", y que si no se desarrollan sistemas de prevención adecuados, "de ser quinta causa de muerte, pasará a ser la segunda".

"En el mundo, el 10% de la población tiene una enfermedad renal y no lo sabe, y en la Argentina, hay aproximadamente cinco millones de personas afectadas" de esta patología, cuantificó el doctor Ibáñez, y aclaró que estar afecto de enfermedad renal "no significa estar en diálisis, que es como se asume comúnmente".

Ocho reglas de oro para

cuidar la salud renal

Tal como ocurre con otras patologías, para prevenir las enfermedades renales crónicas, existen recomendaciones básicas, que en este caso se conocen como las “8 reglas de oro”.

Son estas:

1. Mantenerse en forma y activo.

2. Mantener un control regular de los niveles de glucosa en sangre.

3. Monitorear tu presión arterial.

4. Comer saludablemente y mantener tu peso bajo control.

5. Mantener una ingesta de líquidos saludables.

6. NO fumar.

7. NO automedicarse.

8. Revisar tu función renal si tienes uno o más factores de alto riesgo (diabetes, hipertensión, obesidad, si eres adulto mayor, o tienes familiares con insuficiencia renal).

Si bien la afección es asintomática, hay aspectos que deben alertar como para motivar la consulta con un especialista

En referencia a qué síntomas se deben tener en cuenta para realizar una consulta oportuna al especialista, los nefrólogos advirtieron que “generalmente, el paciente no siente nada”.

De todos modos, puntualizaron aspectos a tener en cuenta. “El paciente qué debe observar como llamado de atención, si tiene hipertensión arterial, una de las causas es el riñón; puede tener edemas, se le hincha la cara, los pies, puede tener dolor lumbar; notar que cuando orina deja mucha espuma, y hay una situación que se llama anormalidades urinarias asintomáticas, que significa que en un chequeo de sangre y orina, pueden aparecer elementos que nos lleva a darnos cuenta de que el riñón está enfermo. El camino sería, consultas periódicas, en cada etapa de la vida”, precisaron.

Pacientes con diabetes, con presión alta y con antecedentes familiares, tienen una alta probabilidad de tener enfermedad renal. Situación en Santiago Respecto de si en Santiago aumentaron los casos los últimos años, los doctores aseguraron que “aumentó la captación; se hacen más diagnósticos, más tratamientos, hay más consultas”.

“La tendencia de la enfermedad renal crónica va aumentando, como en su momento pasaba con la diabetes”, confirmaron.