Cómo suministrar una alimentación sana a los niños que deben llevar viandas a la escuela

06/03/2023 - 00:18 Santiago

¿Es posible diseñar un esquema de desayunos y comidas para la semana en poco tiempo y que, además, sea atractivo y saludable para los chicos?

Todas las comidas son indispensables para un escolar, pero adquiere prioridad el desayuno en los que generalmente concurren en horario de la mañana, que a veces por falta de planificación de comidas u horarios hace que se omita esta comida.

"Pensar en un desayuno saludable para el escolar es tan importante como quizás preparar la mochila, o hacer las tareas. Esta comida confiere numerosos beneficios en el ámbito escolar como optimización de la concentración, mejor margen de atención para disminuir la irritabilidad, peso corporal saludable, una mejor nutrición general, así como también evitar los trastornos metabólicos como hipoglucemias matutinas que pueden ser causa de lipotimias", remarcó la Lic. Raquel Carranza, especialista en Nutrición, en diálogo con EL LIBERAL.

Independientemente del grado de elaboración que opte en esta comida, es decir simple o de mayor elaboración debe primar la prioridad de hacerlo nutritivo:.

Para ello se recomienda cereal sin azúcar con trozos de frutas; 1 vasito de yogur, 1 taza de infusión (mate, te, malta, etc.) con leche , 1 porción de panificado saludable con queso, 1 fruta + 1 vaso de leche o yogur , 1 taza de infusión de agrado con 1 bollito integral con queso.

En caso de no contar con este espacio - planificar desayunos cómodos de comer y de llevar, abastecerse de una variedad de productos nutritivos que se pueden preparar y envasar por adelantado– previendo recipientes que permitan mantener la cadena de frio y la integridad de los alimentos: muffin de fruta + 1 leche larga vida; manzana en rodajas + 1 vasito de flan; vasito de ensalada de frutas + 1 huevito duro; 1 banana + 1 bebible lácteo larga vida; 1 porción de galleta + 1 bebible lácteo; 1 barrita de cereal + 1 porción de frutas secas; 1 huevo duro + 1 tomate + 1 botellita de agua; fetas de queso descremado en rollitos + 1 bollito de pan integral.

EN EL KIOSCO

Pero, ¿qué hacer cuando estamos a las corridas y no queda otra que “caer” en el quiosco de la escuela? “En estos casos, recomendamos -si el colegio ofrece opciones para comprarque se elija alimentos que no vengan en paquete, que no sean ultra procesados, pudiendo ser una fruta o una porción de frutos secos, ensalada de frutas, bizcochuelo sin rellenos, etc.”, sostuvo la especialista.

Y agregó: “Consciente de que la mayoría de las escuelas presentan quiosco con poca variedad de alimentos frescos y/o saludable, hay que elegir alimentos disponibles en el quiosco y orientar al niño a que consuma solo la porción que el envase indica tratándose de galletitas y similares-

no siendo necesaria la ingesta del paquete completo. También hay que considerar que tampoco es necesario que lleven siempre plata o snacks para consumir en el colegio”, ya que “si el niño realiza las cuatro comidas diarias, no hace falta que hagan colaciones extra. Más que nada porque las opciones que se les presentan no son sanas”. l