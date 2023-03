Trastornos del sueño: advierten que el uso de melatonina debe ser controlado por un médico

06/03/2023 - 23:34 Santiago

En los últimos tiempos, los trastornos del sueño constituyen un motivo de consulta muy frecuente en la práctica neurológica, según el médico especialista, Dr. Miguel Jacobo, y puntualizó que "el insomnio y la apnea de sueño son las afecciones más comunes ".

Aseguró que, "sin embargo, no son las únicas afecciones", y también mencionó "las hipersomnias (ataques de sueño), parasomnias (sonambulismo por ejemplo), Síndrome de piernas inquietas, narcolepsia, son otras entidades que generan la atención del especialista neurólogo".

Y en este punto, hizo referencia al tratamiento que se indica para estos casos, y aseguró que "se ha popularizado el uso de una hormona que regula el ciclo sueño/vigilia, la melatonina", pero advirtió que, "como todo medicamento, debe ser prescripto y controlado por un profesional".

"Nosotros producimos en nuestro cerebro esta hormona en forma natural. Las presentaciones médicas son en mayor cantidad que lo que diariamente generamos. Si bien tiene efectos adversos menores que los hipnóticos comunes, debiese ser evitada si existen coagulopatías o determinadas patologías cardíacas. Además, su uso debe ser estudiado en cada caso, ya que muchas veces, si no se aborda la causa de base, su efecto será limitado. Aún así, debe quedar establecido que su indicación debe ser siempre prescrita y controlada por el profesional", acentuó.

Además, destaca que si bien la melatonina puede ayudar a restablecer la normalidad en el sueño, su administración debe ser supervisada por un profesional para prevenir que su uso traiga consecuencias, como una intoxicación o, si se usa de manera muy prolongada, problemas en el sistema nervioso central.

Explicó Jacobo que "en el insomnio no solo se producen dificultades para conciliar el sueño, sino también para mantenerlo, o bien no dormir las horas recomendadas (despertar luego de dormir pocas horas). Es una situación que afecta al paciente no solo en el momento de intentar dormir, sino, siendo el sueño un elemento vital para el buen funcionamiento cognitivo, las personas que padecen insomnio se ven afectadas con malestar, fatiga, cefalea, etc., durante sus horas de trabajo o vigilia".

El valor de cuidar la higiene del sueño

El doctor Miguel Jacobo, dijo que a modo de prevención de trastornos de sueño, "se debe vigilar siempre lo que se conoce como higiene del sueño: evitar el uso de pantallas (celular, televisión, computadoras) en las últimas horas del día. Se recomienda actividad física moderada durante la primera mitad del día, no hacerlo a la noche. No cenas copiosas, evitando estimulantes como el café, alcohol y grandes cantidades de líquido en la cena".

"Buscar siempre para dormir un ambiente confortable, silencioso y con escasa o nula iluminación. Combatir stress; respetar los horarios de sueño (tratar de hacerlo todos los días a la misma hora, algo que no es fácil de obtener). Alternativas como la meditación, el yoga, mindfulness, psicoterapia, etc. han demostrado utilidad en algunos casos", recomendó.

Prepúberes: puede afectar su desarrollo sexual

María Elena Mazzola, jefa de la Unidad de Medicina del Sueño del Instituto Fleni, resaltó que la melatonina "es una buena elección cuando la persona tiene tendencia a dormirse muy tarde y despertarse también tarde, esto se llama retardo de fase", y que "no debe ser administrada sin una consulta médica previa, a pesar de ser de venta libre, y no debe darse en niños prepuberes ya que puede interferir en su desarrollo sexual".

Sin embargo, la especialista agregó que los médicos que se dedican a la medicina del sueño adecuan el tratamiento del insomnio según su causa, y señala que las guías internacionales promueven las terapias tipo mindfulness y cognitivoconductuales en la mayoría de los casos para evitar la utilización de otro tipo de recursos, como los medicamentos.