VIDEO | 8M: Con inteligencia y corazón, mujeres que supieron reciclar su vida y ser felices

07/03/2023 - 11:47 Santiago

Textos: Rodolfo Montenegro | Fotos: Daniel Pérez

Mujeres formadas en el dolor y en el sacrificio que se recibieron con el título de ejemplo son Vanesa Gómez y Paola Coronel, quienes hoy ponen su nombre a la historia de decenas de compañeras con las que trabajan codo a codo, día a día en la Comunidad de Recuperadores Santiagueñxs (Coresa), y que se reconocen como “cartonera de corazón” o “ciruja de alma”.

Sus historias coinciden desde el inicio mismo de sus vidas, porque en su tiempo de juguetes debieron subirse al carro de sus padres o sus vecinos, y salir a revolver basura para “hacer unas monedas” que les permitiera comer algo con su familia.

Muchas veces no comieron; anduvieron por otros lugares en busca de un futuro mejor; pasaron por cimbronazos familiares; perdieron más de lo que ganaron, pero nadalas detuvo.

Siempre buscaron superarse, desde pasar del carro tirado por un caballo, a la motito del basural a la calle; de cartoneras a recuperadoras. Y hoy sienten orgullo por lo que son y por sus padres que las mantuvieron a fuerza de un gran sacrificio; se sienten ejemplo para sus hijos, y para la sociedad.

Tuvieron una opción y no la dejaron pasar. Reciclaron sus dolores para transformar su vida y la de sus hijos, su familia.

Vanesa Gómez hoy es encargada de la planta de acopio de Coresa, desde donde salen los fardos de cartones o botellas hacia Buenos Aires, donde se reciben en la sede del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y tiene a su cargo a unos 30 compañeros.

Paola Coronel se desempeña en el área de promoción, recorre los barrios, puerta a puerta, para hablar con los vecinos, concientizándolos de la importancia de saber reciclar sus residuos.

Ocupan cargos importantes, y confían en seguir creciendo, sobre la base de su sacrificio,algo que conocen muy bien, y les sobra.

PAOLA CORONEL: “Sentada arriba de los bolsones llenos volviendo del basural, me sentía feliz”

“Mi historia comienza con mis viejos, ellos fueron cartoneros toda su vida. Han criado ocho hijos con este trabajo de salir, juntar material, vender, para que no nos falte un plato de comida en la mesa, y criarnos para salir adelante”, recuerda Paola Coronel, con el pecho lleno de orgullo.

Relató que desde muy chica salía con su mamá en un carro tirado por un caballo a las cuatro de la mañana para recorrer los barrios cercanos a su casa y juntar cartón, botellas, y venderlos para que no falte un pedazo de pan.

“Criar a ocho hijos en una situación tan difícil era durísimo. Mi madre fue una madraza, siento orgullo de haber tenido una madre así, y a pesar de que nos llamaron cirujas o linyeras, fue siempre un trabajo digno para mí, porque con este trabajo me criaron mis padres”, cuenta.

Sólo pudo estudiar la Primaria por cuestiones económicas, y tuvo que salir a cartonear bien chiquita, apenas pudo manejar al caballo que tiraba el carro.

“Con mis hermanos íbamos al basural, nos levantábamos a las cuatro de la mañana y ahí estábamos hasta las ocho de la noche, y volvíamos con los bolsones llenos de cosas, y yo iba arriba de las cosas y era algo que me hacía muy feliz, por lo que juntábamos, por estar con mis hermanos trabajando a la par”, dice y se emociona.

En el basural No nombra al basural despectivamente, todo lo contrario, porque de ese lugar guarda los mejores recuerdos: “Ahí compartíamos cosas con mis hermanos y con el resto de la gente que iba, éramos una familia y nos cuidábamos los unos a los otros, chicos y grandes.

A veces encontrábamos algo para comer, pan duro blando, y lo compartíamos, nos repartíamos. Con frío, calor, a veces sin tener para comer, pero esa fue la realidad de mi pasado”.

“Siempre ha sido una vida muy sacrificada la del cartonero, pero estoy orgullosa de haber sido y ser hoy cartonera. Soy madre soltera, tengo un hijo de 14 años, y con mucho orgullo puedo decir que he salido adelante sola y haciendo este trabajo. Hoy estoy en el área de promoción, salgo a promocionar el servicio de reciclado puerta a puerta que tenemos en más de 20 barrios, donde nosotros pasamos un día a retirar en el horario que fijamos”, asegura.

Y quiso dejar como mensaje: “El mensaje para los que vienen atrás, es de seguir adelante, de no bajar los brazos nunca, porque el que quiere, puede. No es que haya sido siempre positiva, he tenido mis momentos de negatividad, porque muchas veces me he visto sola a la par de mi hijo, pero ni aún así he bajado los brazos. He seguido con tal de que a mi hijo no le falte sus estudios ni un plato de comida en la mesa”.

“Estoy orgullosa de lo que mis padres me han enseñado, porque el trabajo siempre ha sido digno para mí y para toda mi familia, aunque muchas veces nos miren de otra forma. Hoy mi hijo me ve trabajar con mucho compromiso, y eso me da la seguridad para seguir por más, porque podemos ir por más”, concluyó.



VANESA GÓMEZ: “Antes no me valoraba como mujer, hoy me siento capaz de muchas cosas”

Su padre los abandonó cuando era muy chica. Su madre tuvo que salir a trabajar para dar de comer a cinco hermanos, y debieron quedarse al cuidado de unos vecinos, que vivían del cartoneo. Y ahí comenzó su historia.

“Tenían un carro tirado por un caballo, y nosotros los acompañábamos cuando iban al centro y de lo que hacían de la venta de lo que recogían, comíamos nosotros”, relata Vanesa Gómez, quien se identifica como “ciruja de alma”.

Cuando apenas comenzaba a ser mujer, tuvo que irse a vivir en Lanús Oeste, Villa Caraza, donde conoció a su primera pareja que como toda su familia era cartonero. “Tenían un camión gigante, en el que venía gente y cargaba sus carros y los llevaba a la Capital, y a las 11 de la noche cargábamos los bolsones y volvíamos. Así, a los 19 años comencé a ser cartonera en Buenos Aires”, cuenta.

De aquella experiencia, le quedaron dos hijas mellizas, especiales, y un hijo que tiene hoy 18 años, pero como las cosas no le fueron bien, tuvo que regresar.

“A los cinco años de haber regresado, me castiga fuerte de nuevo la economía, sin casa, remándola sola, y la opción era salir a cartonear, ya conocía el oficio y me encantaba, soy ciruja de alma. Gracias a Dios pude comprarme una motito, hacerme un carro y salir a cartonear”, agregó.

Su nueva pareja, también era cartonero, y juntos emprendieron el trabajo: “Íbamos a un basural a cielo abierto a las cinco de la mañana, al mediodía volvíamos a preparar el material para ir a venderlo, porque era la plata del día, ahí hacíamos la moneda para comer, así todos los días”.

Y todo comenzó a mejorar: “Un día nos comentaron que estaban inscribiendo a cartoneros en el Oratorio Don Bosco, la coordinadora del centro, Soledad Pinto. Nos inscribimos los dos y ahí fue que salió el programa Potenciar Trabajo. Primero tenía temor porque no era visible un centro de reciclaje, no sabía qué iba a hacer, y nos capacitaron, y nos hicieron entender que las mujeres ya no íbamos a tirar un carro, sino que íbamos a ser promotoras ambientales, algo que no sabíamos tampoco y lo aprendí”.

“Y así nos organizamos, el varón tenía que seguir haciendo su trabajo en la calle, pero no ya revolviendo basura, sino recibiendo en mano el material de parte de los vecinos, y así, con capacitaciones, he crecido y estoy en esta planta como responsable, tengo a cargo más de 30 compañeros, y a cada uno los vamos premiando por su labor, por cómo trabaja en el día a día”, cuenta orgullosa.

Crecimiento

“Mi vida ha sido muy sacrificada; hoy me siento una mujer empoderada; me siento orgullosa y no me cae nada decir que soy cartonera, no me avergüenza porque es un trabajo digno. Ver mi crecimiento, que puedo salir a trabajar para mantener a mis hijos, me llena de orgullo, me hace feliz. Quizás antes no me valoraba como mujer, como emprendedora, hoy me siento capaz de muchas cosas, segura de que la mujer puede, que no es necesario tener una pareja al lado para que me mantenga. Hoy decido qué hacer con mi vida, con mi trabajo. Esto me ha cambiado la vida y soy feliz”, concluyó.