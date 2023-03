"Francisco ha sido implacable con los abusos sexuales en la Iglesia, y escuchó a las víctimas"

12/03/2023 - 00:10 Santiago

Mañana se cumplirán diez años del día en que Jorge Bergoglio, el entonces cardenal argentino, fuera elegido como Papa en el cónclave que tuvo lugar en El Vaticano, en un hecho que marcó la historia de la Iglesia Argentina y del mundo.

Y en vísperas de este acontecimiento, el obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, trazó las principales acciones que, a su entender, fueron sobresalientes durante este tiempo de gestión del Papa argentino.

Su firme postura "implacable" frente a las acusaciones de abuso sexual en la Iglesia; su prédica de una Iglesia en salida hacia los más vulnerables; su compromiso con el medio ambiente; su mirada de comprensión y contención a las personas homosexuales; y su trabajo con las comunidades heridas por el flagelo de la droga, fueron los principales puntos que destacó de estos primeros diez años de gestión de Jorge Bergoglio.

"Francisco tiene muchas aristas por dónde abordarlo, a nivel eclesial, hacia adentro de la Iglesia y hacia el mundo", consideró el obispo, y acentuó que "hacia la Iglesia, ha retomado una renovación muy profunda, abordando temáticas, algunas que ya venían tratándose, como el tema de los abusos sexuales, abusos de conciencia, de autoridad".

Fuerte actitud

Recordó que el Papa argentino en este sentido, "ha retomado la actividad que inició Benedicto XVI, y la profundizó, con actitudes, declaraciones y directivas muy precisas para toda la Iglesia, sacerdotes, obispos, para todos aquellos agentes de pastoral".

"En estas cosas, Francisco es implacable, él dijo 'Tolerancia cero' frente a esto. Primero, reconociendo el mal que se había hecho, fruto de esa historia, a veces oscura, que se había ocultado, o que en aquel momento se solucionaba de repente con un cambio de destino de un afectado. Pero Francisco lo ha tomado desde el lado de las víctimas, se puso del lado de la víctima, por eso muchísimas veces él las escuchó, puso la cara para escuchar el drama que viven esas víctimas", enfatizó.

Y destacó al mismo tiempo su posición de "disponer todo para que la Justicia canóniga actúe, porque en ese tema, él es implacable".

"Hay algo muy importante en Francisco y son los signos de su vida, predica con su vida, su austeridad, su sobriedad, su cercanía a la gente, su amabilidad, su escucha, los gestos con los pobres que los acoge permanentemente, esas son las cosas que lo han marcado a Francisco desde siempre", puntualizó Bokalic.

"Él promovió fuertemente lo de los Hogares de Cristo que ayer celebraron sus 15 años. Fue el propulsor, de ese acercamiento al mundo de las adicciones que atraviesa a toda nuestra sociedad. Hoy estamos viviendo en carne propia cómo evoluciona eso, Francisco ha estado desde el principio con los curitas de la Villa donde ha iniciado este proceso de prevención y de acompañamiento, y eso es una gran obra que hoy lo reconocen muchos, y por supuesto el flagelo que tenemos en la sociedad", cerró.

Él dijo que no es quien para condenar a nadie

Respecto de su posición de comprensión a las personas homosexuales, el obispo opinó: "Él no condena a nadie, dijo que no es quién para condenar, es el respeto a las tendencias, a las posturas, evidentemente reconociendo lo que somos, la creación, Dios nos ha hecho varón y mujer, pero respetando, acogiendo, no condenando a ninguna postura, y es lo que a nosotros nos ayuda a caminar en sentido a la renovación en todos los sentidos".

"Es el líder mundial que busca la paz, que visibiliza este mundo de los inmigrantes, los refugiados; el que se ha dedicado con el Laudato Si a la casa común, a la naturaleza. Estas le dan autoridad moral a Francisco en el mundo, porque ha puesto en el tapete esto y sigue avanzando en estas cosas, es tan grande su magisterio", analizó.

Su pedido de una Iglesia en salida implica desarrollar pastorales con el sentido misionero de ir a las periferias

"Francisco lo dice todo el tiempo. Pide una Iglesia en salida, que salga al encuentro de la gente a anunciar el mensaje de Jesús para llevar la salvación; una Iglesia hospital de campaña, de puertas abiertas; una Iglesia que salga al encuentro de la gente, esa es una prédica constante que a nosotros nos cuestiona permanentemente y nos implica desarrollar pastorales en ese sentido, con un sentido misionero, de ir a las periferias", marca Bikalic como otra característica del Papa.

Periferias

Recordó que "Francisco es el hombre de las periferias geográficas, solo hay que mirar los encuentros, el trabajo, las iniciativas de él, sus viajes al extranjero, a visitar los países de las periferias, es toda una dinámica interna que a nosotros nos implica una conversión, un cambio de rumbo y poner acento en los últimos, en los descartados de la sociedad como él dice, que es la prioridad, de los pobres, de los enfermos, de los marginados, de todo tipo de abuso, olvidos y marginaciones".

"Él mira la vida por allí y nos empuja hacia eso, es la iglesia sinodal, de caminar juntos, de escuchar mucho", precisó.

Por último, el obispo de la Diócesis de Santiago del Estero marcó: "Son cosas que Francisco las lleva en el corazón y por eso lo queremos reconocer, él nos va marcando un rumbo".