''Tenemos el vector y cuando comienza a circular el virus es difícil pararlo''

13/03/2023 - 00:46 Santiago

La Dra. Sandra Seú informó que habló con la directora del Hospital de Nueva Esperanza, donde hay un barrio con casos sospechosos.

"Nueva Esperanza está muy conectado con Tucumán, que está con un brote desde enero. Me dice que hay un barrio que está con problemas, todavía nosotros no lo tenemos (como casos confirmados) porque no hemos recibido ninguna muestra de Nueva Esperanza", señaló.

No obstante, la profesional indicó que "cuando hay brotes como los está habiendo en todo el país: empezó en Caba, luego Santa Fe, Córdoba, Salta, Tucumán, Jujuy y ahora estamos nosotros también y está empezando en Catamarca. O sea, es muy probable que vuelva a pasar como en 2020 (hubo un brote importante en el país y en Santiago del Estero, casi 2.000 casos registrados)".

"Tenemos el vector y cuando comienza a circular el virus es difícil parar la circulación del virus. El problema nuestro es que por ahí siempre hemos tenido el serotipo uno (clasificación del virus) y es muy probable que la población esté inmunizada con el serotipo uno, pero ahora tenemos serotipo 2 que es lo que más está habiendo". Y añadió que "es muy probable que Las Termas que está cerca de Tucumán", también tenga complicaciones.