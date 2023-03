Una exreina de la belleza de Puerto Rico visita la Colonia Jaime

15/03/2023 - 01:37 Santiago

La Colonia Jaime es por estas horas anfitriona de una exreina de la belleza de Puerto Rico para Miss Universo, Mayra Matos Pérez, quien llegó ayer en un viaje muy anhelado y largamente esperado para experimentar personalmente el estilo de vida único (basado en la filosofía del maestro Joaquín Trincado) de esta comunidad enclavada en el corazón de la provincia de Santiago del Estero, cuya capital es la más antigua del país, por lo que es conocida como la “Madre de Ciudades”.

Tal travesía, que realiza en compañía de su madre, María de los Ángeles Pérez, además de las 21 horas de vuelo de su país natal con escala en Bogotá, Colombia, hasta Buenos Aires, y luego a Santiago del Estero, le han demandado largos años de espera, ya que su interés por la colonia es previo a la lamentable pandemia de coronavirus, por lo que tuvo que posponer su sueño de conocer esta experiencia espiritual, social, económica y familiar hasta ahora que se está concretando y de manera muy emotiva.

Al respecto, Marcela Lazo, presidente de la Asociación Civil Colonia Jaime, relató: “Vienen a conocer la Colonia. Ellos estudian la misma filosofía nuestra, pero quieren saber cómo es la organización, cómo es nuestra vida en comunidad”, ya que su sueño es organizar una experiencia similar en Puerto Rico. Quieren “llevarse esa inspiración de vida en comunidad para trabajarla en su país. Mayra fue Miss Puerto Rico para Miss Universo en 2009, ahora está embarazada, se ha casado el año pasado”.

La primera impresión

Mayra Matos Pérez accedió a responder telefónicamente las preguntas de EL LIBERAL, desde la Colonia Jaime, mientras compartía sobremesa con varias mujeres de esta comunidad, describió lo emotivo de esa experiencia del arribo: “Yo estoy con mi mamá (María de los Ángeles Pérez) y ella se emocionó muchísimo y hasta se emocionó al ver la entrada a la Colonia Jaime, porque ha sido un lugar inspirador que por muchos años hemos utilizado de ejemplo a seguir”.

Dando muestras no sólo de la información, sino también de la reflexión que ha realizado estos años, expresó: “No es fácil, pero sabemos que es posible, sobre todo crear alternativas para que las personas interesadas puedan tener y vivir con ese corazón, como yo digo, que ha desarrollado la Colonia Jaime. Realmente ha sido muy emocionante. Ha tocado muchos sentimientos y emociones muy bonitos dentro de nuestros corazones”.

La llegada

Sobre el arribo a la provincia, relató: “Santiago del Estero me encantó realmente. Me encantó el aeropuerto, pequeño y acogedor, muy bonito, sobre todo los cactus. Yo veo mucho las decoraciones, el estilo. Me encantó el área, me recordó a ciertos pueblos en los que estuve de España. Cuando llegué a la colonia me encantó porque yo hacía muchos años quería venir, pero vino la pandemia y lo tuve que posponer. Y entonces ahora se dio la oportunidad y estoy bien contenta, porque ya había estudiado sobre la Colonia Jaime hace muchos años”.

En su afán de conocer más, hasta estableció contacto con miembros de esta comunidad santiagueña: “Me había comunicado con Marcela (Lazo, presidente de la Asociación Civil). Así que era hora de vivir o materializar todo eso que ya había visto en internet o con Marcela vía zoom, así que ha sido vivir físicamente ese sueño que ya tenía en la mente”.

Visitas

Si bien el principal objetivo del viaje es vivir desde adentro el estilo único de esta comunidad, planea viajar de regreso a Buenos Aires. “Además de la Colonia Jaime, tengo previsto visitar otros lugares, que va a ser Buenos Aires por ahora, porque tengo planificado volver a la Argentina, una vez que tenga mi chiquito, porque estoy embarazada, y poder ir (a las cataratas de) Iguazú, y visitar otras áreas”.

Y finalizó resumiendo su objetivo central: “Pero en esta ocasión, el enfoque mayor es la Colonia Jaime, donde estaré una semana, aprendiendo con ellos, compartiendo el estilo de vida con ellos, y llevar todo el conocimiento que pueda a Puerto Rico, ya que estamos muy interesados en crear un espacio como Colonia Jaime, y que pueda aprender y apoyarnos mutuamente en todos los posibles escenarios que puedan suceder, para que se puedan dar más lugares como éste, que son tan inspiradores, que crean un nuevo estilo de vida para las personas; no es para todo el mundo, pero sí para aquellos que les interesa” y que puedan tener oportunidades de compartir vivencias similares.

Qué es la Colonia Jaime

En su página de internet, sintetizan lo que es e implica la Colonia Jaime: “Somos una comunidad filosófica-educativa sin fines de lucro y de bien común, fundada el 25 de Julio de 1932 por el filósofo español Joaquín Trincado”.

“La integramos miembros activos voluntarios que sin ser familia consanguínea compartimos la vida, renunciamos al lucro personal y trabajamos por los fines de la Comunidad.

El propósito principal de Colonia Jaime es la fraternidad, la educación, el desarrollo espiritual y moral del ser humano por medio del estudio de la filosofía y la práctica de vida en Comunidad. No tenemos credo político, ni religioso y no hacemos distinción de razas y nacionalidad. l