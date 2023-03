"Hay muchas escuelas que reciben a nuestros niños con autismo, pero no los incluyen"

16/03/2023 - 22:51 Santiago

A semanas del inicio del ciclo lectivo 2023, los referentes de Santiago Azul TEA, el grupo que nuclea a padres de niños con autismo, recibió una gran cantidad de nuevas familias que obtuvieron en los últimos meses, el diagnóstico de sus hijos. Ellos buscan entre otras cosas, contención, asesoramiento y acompañamiento en este nuevo camino a transitar. Uno de los puntos que despertó la necesidad de encontrar asistencia en personas con experiencia en el tema fue la escolarización de los chicos. Así explicó Patricia Zírpolo, presidente de la asociación, quien constató esta realidad y puso en relieve los dramas con los que conviven.

"Hay muchos padres nuevos que necesitan ser escuchados, que necesitan dar a conocer lo que les pasó, los miedos, las dudas. Y aquellos que ya tenemos un camino recorrido en esto, estamos para eso. Recibimos a muchas nuevas familias. Médicos, profesionales y gente vinculada al autismo nos recomiendan e incluso se contactan desde otras provincias", remarcó.

Y lamentó: "Lamentablemente, una gran problemática en este tiempo sigue siendo lo escolar, las tremendas barreras que han tenido las familias para conseguir una vacante, el destrato en algunas escuelas (no hablamos de todas, porque hay algunas que son increíbles). Vivimos una realidad compleja, porque también hay escuelas que reciben a nuestros niños, pero no los incluyen. No saben la diferencia entre incluir e integrar. Al integrarlo, el niño está en el aula, en una silla, pero falta mucho de inclusión. El alumnos con cualquier diagnóstico de TEA es igual que todos los demás. El docente es el mismo y como tal debe actuar con todos, por eso pedimos que se los acompañe, asesore y guíen en este camino".

Patricia Zírpolo sostuvo que, si bien trabajan incansablemente para profundizar, dar a conocer y lograr que "todos hablen de autismo", hay situaciones que los desalientan.

"Da mucha tristeza e impotencia ver cómo desde las escuelas y jardines sigue habiendo contestaciones como las de hace 15 años. Sentimos a veces que no avanzamos en el tema y lo vivimos en carne propia. Hablamos desde la experiencia. Queremos que esto se vaya regularizando para bien, y que no haya que tener que peregrinar por tantas escuelas y no tengamos que seguir viendo a papás y mamás llorando por este tema", sostuvo.

Institución

Santiago Azul TEA cumple 10 años de trabajar para difundir, dar a conocer de qué se trata el autismo, de hablar del tema: "Para ello llegamos no solo a Capital y Banda, sino al interior también, como Clodomira, Fernández, Loreto, Suncho Corral, Añatuya. Tenemos papás de niños con autismo por todos lados, que nos contactan. Comenzamos en 2003, se sumaron y el grupo sigue creciendo. Somos la gran familia Azul".

EL 2 DE ABRIL, DÍA PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL AUTISMO

El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que tiene esta condición.

"El objetivo es concientizar mucho más a la sociedad para que desaparezcan las barreras. Nosotros desde nuestro lugar tratamos de difundir, brindar charlas, capacitaciones y todo lo que aporte a esta causa, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer", expresó Patricia Zírpolo, de Santiago Azul TEA.

Se estima que la prevalencia de los Trastornos del Espectro Autista es del 1%. Es cinco veces más frecuente en varones que en niñas y aparece por igual en todas las clases sociales, culturas y razas. Las manifestaciones clínicas son tempranas y van haciéndose evidentes a medida que el niño se desarrolla.

