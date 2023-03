Compleja intervención realizada por médicos locales obtuvo reconocimiento internacional

18/03/2023 - 23:21 Santiago

Los cardiólogos intervencionistas, doctores Marcel Voos y Antenor Álvarez, fueron distinguidos recientemente por una institución internacional, por la presentación de la resolución de un caso de severa enfermedad vascular, que fue evaluado entre otros de todo el mundo, lo cual los llena de orgullo y les confirma que están "haciendo las cosas al nivel de los mejores centros" de todo el mundo.

Respecto del caso que presentaron en el concurso iVascular Grant, de la fundación Endovascular Fundation, dijeron que se trata de una intervención que la realizan con frecuencia en el sanatorio 9 de Julio donde tienen su consultorio, pero que decidieron presentarlo debido a la gran complejidad que presentaba el paciente y por el éxito que tuvo.

"Esta es una intervención que se realiza desde hace bastante tiempo en todo el mundo, y aquí la hacemos con frecuencia. Se llama angioplastia periférica de miembros inferiores, un procedimiento para revascularizar la circulación en las piernas, en un paciente muy complejo que unos meses antes había hecho un paro cardíaco; se lo reanimó; se le hizo una angioplastia de corazón, y luego comenzó con problemas en las piernas. Tenía una enfermedad de obstrucciones muy severas en las arterias de la pierna, y antecedente de infarto, o sea de muy alto riesgo quirúrgico, entonces había que resolverlo con una intervención mínimamente invasiva", contaron los especialistas en diálogo con EL LIBERAL.

En qué consiste

El doctor Voos, nacido en Brasil, de descendencia alemana, que llegó de chico a Buenos Aires y desde hace dos años radicado en Santiago, explicó técnicamente en qué consistió la intervención: "Es un procedimiento por punción, no hacemos incisión (no somos cirujanos, nuestra formación es como cardiólogos intervencionistas), con anestesia local y se va por dentro de la arteria con guías, balones y catéteres si hacen falta, hasta donde está el problema del paciente y se hace la desobstrucción".

"Fue un caso muy complejo, pero en el sanatorio recibimos mucha derivación por casos así, y se lo resolvió muy bien. Era un paciente que no podía dormir por los dolores de pierna", completó el doctor Álvarez.

Por qué decidieron presentar este caso

"Cuando nos ofrecieron la posibilidad de enviar un caso a este concurso, iVascular Grant, de la Endovascular Fundation, que estimula el desarrollo científico, presentamos este caso porque era muy complejo y no estaba publicado todavía, fue evaluado junto a trabajos de todo el mundo en Barcelona donde fue el arbitraje, y ganamos el primer premio como caso clínico", comentaron los doctores Voss y Álvarez.

El premio que otorgaba este concurso es una beca para realizar una pasantía en un centro de referencia mundial en este tipo de intervenciones.

La experiencia la realizará el doctor Mercel Voos, del 17 al 30 de abril próximos en Bélgica. "Se podía elegir entre tres centros mundiales, y elegí Bélgica porque el que está a cargo es un referente mundial", explicó.

"Esto revela que estamos a un muy buen nivel"

"La dificultad de los casos que atendemos aquí, se basa fundamentalmente en el grado y los diferentes niveles de obstrucción. En el caso que se presentó al concurso, el haber ganado nos deja en evidencia de que estamos a primer nivel en cuanto a la posibilidad de abordar casos de alta complejidad, porque se ha competido con casos de todo el mundo, y habla que estamos haciendo las cosas como corresponde", contaron orgullosos los médicos.

Los doctores Marcel Voos (izquierda) y Antenor Álvarez, en la sala en la que realizaron la intervención.

Comentaron que "prácticamente todas las semanas" están realizando este tipo de intervenciones en el sanatorio 9 de Julio, con pacientes de diferentes complejidades.

El caso fue presentado en noviembre del año pasado, en diciembre les comunicaron que fue aceptado, y el 20 de enero que había resultado ganador.

Quiénes son más propensos a sufrir una enfermedad vascular periférica y cómo prevenir las situaciones graves

Sobre quiénes pueden sufrir una enfermedad vascular periférica, los doctores Álvarez y Voos puntualizaron que "principalmente, personas diabéticas, hipertensas y tabaquistas".

"Para prevenir, hay que controlar principalmente los factores de riesgo. En el caso de las personas con diabetes, hay que tener muy bien controlado el nivel de azúcar en sangre, y cuando empiezan los problemas incipientes de circulación, consultar, no dejarse estar hasta último momento", indicaron.

Apuntaron que ven a muchos pacientes que llegan cuando la gangrena o las úlceras están muy avanzadas.

"Tener controlada la diabetes y la hipertensión, evitar el tabaquismo, y prestar atención a los signos de alarma, son las medidas preventivas", aseguraron.

Respecto de los signos de alarma, puntualizaron: "Cuando uno comienza a tener dolores sin esfuerzo, o en reposo, alguna lesión incipiente, el diabético tiene que tener mucho cuidado con los pies, independientemente de que no tenga síntomas, pies hidratados, calzados cómodos, medias sin bordes, usar cremas, cortar las uñas con podólogo especialista, y mirar siempre el pie, hasta con espejos, porque a veces se producen úlceras en las plantas y no sienten dolor, y a la mínima ulceración estar atentos y consultar para que eso no progrese".