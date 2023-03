Jana Maradona a EL LIBERAL: ''El camino de la solidaridad es el que quiero seguir porque es el correcto''

24/03/2023 - 22:03 Santiago

"El camino de la solidaridad es el que quiero seguir porque es el camino correcto, es el camino que me da una conexión fuerte con mi papá".

Quien se expresó de esta manera, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, es Jana Maradona, la hija del astro del fútbol Diego Armando Maradona.

La joven vendrá a Santiago este domingo 26 para conducir la primera edición de los Premios Madre Teresa, que tiene como objetivo despertar la solidaridad con los que menos tienen, ya que se ayudará a la obra de la hermana Lucrecia López de la Aldea de Ancianos San José de la ciudad de Loreto.

Desde Gurnier Producciones, empresa organizadora de la entrega de premios, destacaron que "con el premio se distinguirá y destacará el trabajo social, responsable y comprometido de los santiagueño en los distintos ámbitos como la cultura, arte, deportes, política, salud y acción social".

-¿Qué significa para vos conducir un evento donde la solidaridad es su esencia?

La verdad que me parece súper importante hacer eventos solidarios. Se premian varios rubros, pero la decisión de premiar a las mujeres solidarias me parece que es algo que me interesa mucho y quiero apoyar. Hace un tiempo, Rubén Gurnier, se contactó conmigo para participar del evento solidario a raíz de que vio en mi Instagram que yo había realizado mi proyecto "Celebrar la vida de mi papá" que realicé en el marco del cumpleaños de mi papá: fútbol y solidaridad y una manera de sanar. Consideró que sería bueno que yo me sume desde ese lugar. Vale la pena de que haya eventos así para ayudar. Me siento muy identificada con quienes realizan un trabajo social y comprometido por la gente.

-¿Cómo nace el proyecto solidario "Celebrar la vida de mi papá"?

En el primer cumpleaños de mi papá, tras su muerte, yo no lo estaba pasando muy bien. Estaba encerrada en mi casa sin saber cómo sanar mi dolor. No quería hablar con nadie. Pero, el testimonio de gente que lo ama me ayudó, me motivó. Entonces, me parecía que transformar ese dolor en algo que a él le gustaría sería, realmente, como continuar con su legado. Es la forma que encontré de sanarme de ese dolor y continuar con su legado. La manera de celebrar la vida de mi papá, de continuar con su legado, de hacer honor a su historia fue organizando unos partidos en la canchita con los chicos y las chicas del barrio. Mi papá vive en el fútbol, un amor recíproco infinito. Todo ese amor que recibí de la gente y el amor que le tienen a mi papá, para mí fueron, realmente, sanadores.

- ¿Qué enseñanzas te dejó el proyecto "Celebrar la vida de mi papá", aquel comienzo en Jujuy y la continuidad ahora en Santiago de desarrollar actividades solidarias?

Para mí es una gran enseñanza que mi papá me deja. Él promovía el ayudar al prójimo, pero principalmente para los que menos tienen porque él venía de ahí. Me deja la enseñanza de que aún en las situaciones adversas uno puede salir adelante. Mi papá era un hombre luchador, que amaba lo que hacía ayudaba a la gente. Lo de mi papá es inspirador. Y agradezco a Rubén por haberme dado el espacio, por entender mi formato, mis ganas de hacer esto y por tenerme en cuenta. Estoy agradecida y feliz de poder ayudar.

-¿Qué sensaciones te embargan cuando ves cómo permanece intacto el amor de la gente hacia tu papá?

Me siento acompañada por ese amor hacia mi padre. Después, orgullo por todo lo que hizo, por ese amor que entregó y por el amor que recibe de la gente. El amor de la gente es sanador para mí. Esto me hizo comprender que el camino de la solidaridad es el que quiero seguir porque es el camino correcto, es el camino que me da una conexión fuerte con mi papá porque él estaría muy orgulloso de que su cumpleaños se celebre de esta forma.

-¿Estás preparando para esta año la celebración del cumpleaños de Diego?

Me encantaría. Siempre hay que apostar a más con proyectos.