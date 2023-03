"Las patologías de la voz son comunes en los docentes y hay que tratarlas adecuadamente"

24/03/2023 - 22:27 Santiago

La docencia es una de las profesiones que mayor esfuerzo vocal requiere de parte de quienes la ejercen, lo cual puede acarrear serios trastornos, si no se utiliza de modo correcto la voz, o si no se advierten a tiempo los síntomas para poder abordarlos adecuadamente con los especialistas.

El tema fue motivo de debate en el XXIII Congreso de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica que hasta hoy se realiza en nuestra ciudad.

La fonoaudióloga especialista en voz, licenciada Leticia Tossi, planteó al respecto que "los docentes en general, siempre padecen una sobrecarga del uso de la voz", lo que si no se consulta a tiempo, "se terminan instalando patologías que comienzan siendo funcionales y evolucionan, en muchos casos, a patologías mixtas órgano-funcionales".

Explicó en diálogo con EL LIBERAL que "la disfonía es generalmente un síntoma de la sobrecarga vocal, y no una patología en sí", ya que "hay que investigar por qué esa disfonía apareció".

"La fatiga vocal es uno de los primeros signos que aparecen y se suma a que la voz no se recupera rápidamente, no sólo con el descanso vuelven a tener su voz normal, sino que cada vez es más difícil recuperarse. Siempre aconsejamos que, ante una disfonía que aparezca y que en el lapso de 15 no se vaya por sí sola, hay que hacer una consulta, con fonoaudiólogo u otorrinolaringólogo, no importa el orden, sino que se la haga", puntualizó.

Añadió que, también deben llamar la atención las "sostenidas fatigas vocales, la disminución o que no se puede subir el volumen de la voz, que no se puede cambiar de tono, que se pierden las inflexiones", ya que con esos elementos "podemos hablar que se puede estar instalando una patología de origen funcional".

"Como prevención, primero hay que hacer ahorros de voz; tratar de tener períodos de descanso; no hablar tanto si no hace falta; hidratarse correctamente; no utilizar la voz para llamar la atención ni adentro ni afuera del aula, y hacer controles periódicos con los especialistas".

"Todos los profesionales de la voz necesitan un entrenamiento, no se debe esperar a tener algún síntoma para hacer una consulta. Hay muchas cosas que en la vida cotidiana se pueden ir haciendo para cuidarse", cerró.

Recomendaciones para evitar problemas

* Usar imágenes, material didáctico y todos los recursos posibles para que el interlocutor tenga información adicional. No hablar dando la espalda.

* Reducir al máximo el ruido ambiente.

* Usar oraciones cortas y gesticulación acompañando el discurso. Hablar lento y hacer las recargas de aire necesarias.

* Realizar ejercicios de calentamiento vocal.

* Recordar hidratarse (sólo con agua, no mate, ni jugos, ni gaseosas) antes, durante y después del uso de tu voz.

* Consultar siempre con un profesional en voz, otorrinolaringólogo o fonoaudiólogo especialista en voz si se tiene molestias o una disfonía que persiste por más de 15 días.

Se trata de una profesión con alto riesgo de sufrir problemas vocales

La enseñanza es una profesión con un alto riesgo de desarrollar problemas vocales, de forma que los maestros tienen más del doble de problemas de la voz que las personas de otras profesiones. La voz es la herramienta principal de la enseñanza en clase y es a menudo utilizada durante largos periodos de tiempo y en entornos ruidosos.

Además, las mujeres se enfrentan a un riesgo significativamente más alto que los hombres de desarrollar problemas vocales a largo plazo. Por lo tanto, se enfrentan a un doble riesgo de desarrollar un problema de voz prolongado.