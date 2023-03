Especialistas analizaron los cuadros de la tos persistente

26/03/2023 - 02:01 Santiago

Con significativa presencia de profesionales, se desarrollan en el Fórum, las actividades correspondientes a la Jornada final del XXIII Congreso Argentino de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica, junto a las XIX Jornadas de Audiología y Rehabilitación y las XVII Jornadas de ORL para Pediatras, organizado por la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica. En ese marco, tuvo lugar la presentación de la conferencia denominada "Esa tos que no para, ¿cómo la diagnostico y cómo la resuelvo?".

Se desarrolló un tema que genera en muchas ocasiones dificultades para la consulta médica: la tos persistente. Para ello se convocó a un panel multidisciplinario de especialistas, quienes compartieron sus ponencias de forma transversal. Los especialistas coincidieron en definir como intenso el tema de la tos persistente o crónica, patología que se extiende a nivel mundial, donde además a medida que los niños crecen y se convierten en personas adultas hay ocasiones en que el problema persiste.

"Sabemos que las etiologías de los niños no son las mismas que las de los adultos. Mientras más joven es el niño, mayor es la posibilidad de bronquitis bacteriana prolongada; y a medida que avanza en su edad va incorporando otras relacionadas con el reflujo, goteo nasal, etc. Es decir que van bajando unas, pero subiendo otras", explicaron.

"La tos intensa, junto a la fiebre, es una de las patologías que a la mayoría de los padres más le preocupa. La solución no es inmediata, no es medicar a la tos por la tos misma, sino que esto forma parte de un proceso que requiere su tiempo: primero hay que ver por qué está esa tos, detectar las causas especialmente en el caso de aquellas personas que no tengan historias clínicas con incidencia sobre este tipo de enfermedades, etc. Se requiere una observación constante y en estado de consulta permanente", puntualizaron.