¿Es posible contraer matrimonio en Cuaresma o en Semana Santa?

01/04/2023 - 21:21 Santiago

La Cuaresma pone especial énfasis en el ayuno, la limosna y la oración. Pero también es un período de penitencia. Pero es prudente preguntarse si este tiempo litúrgico es adecuado para el matrimonio. ¿Qué dice la Iglesia al respecto?

En una nota publicada en el sitio Aleteia, el padre Pierre-Marie Castaignos asegura que «es posible casarse durante la Cuaresma». El sacerdote es reconocido por su labor de acompañante de los jóvenes con vistas al matrimonio y autor del libro "¿Es él? ¿Es ella? Claves para avanzar" (Salvator).

Por otro lado, el sacerdote advierte que no es recomendable hacerlo durante la Semana Santa y el triduo pascual.

«Sería desplazar, de alguna manera por el carácter festivo del matrimonio, a la Semana Santa en la que la Iglesia revive los acontecimientos de la Pasión de Cristo día a día, y después hora a hora hasta la crucifixión», explica el sacerdote.

En ese sentido, Pierre-Marie Castaignos aclara: «El único día del año en el que no te puedes casar es el Sábado Santo porque no hay celebración ese día en las iglesias». En efecto, este día es el del gran silencio de Dios: Jesús está muerto, sepultado. Todavía no ha resucitado.

La Iglesia lo recuerda este día en el que no hay misa ni ritos. El altar está vacío, las campanas ya no suenan.

La Iglesia permanece en el silencio de la muerte, esperando el día de mañana, el día de la resurrección.