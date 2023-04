VIDEO | Hijos de excombatientes: “Estamos orgullosos de nuestros padres, son unos verdaderos héroes”

02/04/2023 - 10:26 Santiago

Pasaron 41 años de la Guerra de Malvinas y aún quedan secuelas, traumas, en los excombatientes de Santiago del Estero, que logran sobrellevarlas gracias al apoyo de sus familias, de sus hijos, que ven a sus padres como “héroes que fueron a dejar su vida por la Patria, con tan solo 18 años”. Seis jóvenes, hijos de veteranos de guerra, contaron a EL LIBERAL acerca del sentimiento hacia sus padres.

Todos coincidieron en el orgullo que sienten por ellos. También, en que son respetuosos de sus silencios sobre la guerra, porque saben que pasaron momentos duros y no quieren que traer esos recuerdos al presente les genere dolor. Cada uno, fue dejando un emotivo testimonio sobre qué se siente ser hijos de un excombatiente de Malvinas.

Cecilia, es hija de Miguel Antonio Rojas, soldado clase 63, vecino del 8 de Abril, que estuvo en Pradera del Ganso Verde, integrando el grupo de la Escuela de Aviación Militar (Fuerza Aérea). Con emoción, expresó que ser hija de un veterano de guerra, “para mí es un orgullo. No hay palabras, no puedes describirlo. Cada vez que piensas y recuerdas lo que ellos te han contado, es como que te pones en su lugar y comienzas a ver y a imaginar lo que vivieron y lloras, porque eran jóvenes, porque no les han dicho ‘vas a una guerra’. A ellos los han llevado, les han dado un arma y se han encontrado con todo eso. Y escuchar a tu papá, las historias y verlo llorar, porque con sus 60 años, lloran cuando se acuerdan de eso, en ese momento lo quieres ir a abrazar y decirle, ‘Pa está todo bien’. En esos momentos, es llorar a la par de él”. “Y para mí es un héroe, así me digan ‘pero tu papá no ha ganado’, porque para mí sí ha ganado: con 18 años fue a las Malvinas, vio morir a sus compañeros, ha pasado frío, ha pasado hambre y hoy lo tengo a mi lado y digo: es mi héroe”, agregó.

Florencia, es hija de Abel Llanos, soldado clase 62 (de la Capital), que formó parte del Batallón de Infantería de Marina 1 (BIM 1) que recuperó las islas Georgias. Relató que “los recuerdos que tengo desde muy chica, es de cuando me llevaban a mí y a mi hermano menor a los actos disfrazados o vestidos de soldaditos. Así es como nosotros hemos empezado a dimensionar lo que era un acto de Malvinas. Íbamos a los desfiles con ellos de chicos y luego fue muy fuerte comprender lo que vivieron; te emociona y te llena de orgullo”. “No sé muchas historias personales de él, porque mi papá quizás se las priva, tal vez recordarlas sea algo muy fuerte y difícil y se las guarda. Él tiene una biblioteca llena de libros, de fotos, tiene un mural con cuadros de todo tipo, hasta de las armas que se usaron y con eso sí me he enterado un poco. También con las notas que dio, pero sin que él nos cuente como familia”, manifestó. Y agregó: “Siempre a donde voy recalco que soy hija de veterano; estoy en un grupo de Facebook de hijos de veteranos que es muy lindo porque te contiene. Estoy orgullosa de mi papá”.

Hernán, es hijo de Ramón Oracio (sin h) Orieta, soldado clase 63 oriundo de la Capital, que formó parte del Batallón Antiaéreo del BIM, en Puerto Argentino. “Lo que siento por mi papá es orgullo, se me infla el pecho cada vez que hablo de él y cuando me hablan de él. Los homenajes que les realizan hoy en día a ellos son cada vez más sentidos. Verlos a los niños que se disfrazan y se ponen el traje de soldadito, o por ahí me ha tocado acompañarlo a colegios donde lo invitan y ver a los niños que le piden autógrafo, para mí es un gran orgullo”, confesó. Y remarcó: “Estoy orgulloso no solo por él, sino por todos los chicos que fueron a Malvinas; hay que pensar que tenían 18 años cuando fueron. Es una locura, yo tengo 34 años y no me imagino ir con 18 a una guerra que sabían que tenían todas las de perder, que tenían lo peor en cuanto a armamento, mal comidos, mal preparados. Por eso para mí, mi papá es un héroe”.

Para Eliana, hablar de su papá, Víctor Hugo Gramajo, oriundo de Capital, que al igual que Llanos, estuvo en el BIM Nº 1 que recuperó las Georgias, es “difícil porque son muchas las cosas que tengo para decir de él. Siempre va a ser mi orgullo: al lugar que voy a mi papá lo conocen y me dicen que es el mejor, muy simpático, amable, y sé que es verdad eso”. Sobre las historias de ex‑ combatiente de su padre, di‑ jo que le sucede como a muchos otros veteranos de guerra, cuentan poco o “se olvidan, y en la familia no insistimos para que nos cuente porque para él ha sido un proceso muy difícil las historias, las pesadillas que tenía, cosa que creo que todos los veteranos han sufrido en algún momento. Y como familia los acompañamos para que puedan sobrellevar esa carga que tienen, sobre todo en estas fechas en las que se le vienen encima todos los recuerdos”.

David, hijo de Santiago Cecilio Chávez, soldado clase 62 oriundo de Yuchán (Dpto. J. F. Ibarra) y que integró la Compañía de Ingenieros Anfibios de la Infantería de Marina apostada en las Islas Borbón, coincidió con los demás en el orgullo que siente por su padre. “Me siento afortunado de tener el padre que tengo. Muchas veces hay gente que no los valora y eso le duele a mi padre”, describió. Dijo que él trata “de no preguntarle cosas ni que me cuente. No es que quiero que se olvide, pero no quiero que recuerde todos esos momentos duros que ha pasado como ver morir a sus compañeros. Para mí, mi papi como le digo, es mi héroe”, resaltó. Y recordó: “En una época, yo era muy chico, en el año 2008 y no entendía nada cuando se enfermó. Ingresó en un estado depresivo: no comía, no dormía, no hacía nada y cuando fui creciendo comencé a entender lo que era en realidad Malvinas”. Reveló que a veces “él dice ‘hemos perdido’ y se pone mal, pero es cuando le digo ‘ya está papi, mirá lo que tienes hoy: tu familia, tus hijos, es lo mejor que puedes tener’”.

Por último, Gastón, hijo de David Alfredo Díaz, soldado clase 63 oriundo de Capital, miembro de la Escuela de Aviación Militar (Fuerza Aérea) y actual presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes de Santiago del Estero, manifestó que al igual que el resto, es un orgullo ser hijo de un veterano de guerra de Malvinas. “Siento mucha admiración por él, que a tan corta edad fue a una guerra de la cual ninguno sabía. En el caso de mi padre, no me nace preguntarle muchas cosas para no traer al presente tantos recuerdos. Pero cuando lo acompaño a algunos actos y se junta con sus compañeros, se cuentan historias y uno se sorprende de los momentos que han vivido. Pasaron frío, hambre, han visto cosas feas en la guerra”, señaló. “Como hijo de excombatiente, me llena de orgullo el ir a los actos, a los desfiles y ver el reconocimiento que tiene la gente hacia ellos, la admiración. Eso nos enorgullece aún más a la familia, a sus hijos, a sus nietas: es nuestro héroe”, concluyó.