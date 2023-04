Dengue en la provincia: preocupa la cantidad de niños que son asistidos con los síntomas

03/04/2023 - 23:46 Santiago

El dengue no da treguas. Este fin de semana, en el Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón" recibieron por el Servicio de Urgencia a cientos de niños con síntomas compatibles con el virus. Esta situación se repite desde hace al menos dos semanas, por lo que al tiempo que se acentúan los casos, desde el Cepsi piden ajustar las medidas de prevención, para resguardar así la salud de toda la población, principalmente de los niños.

En diálogo con el Dr. Ángel Muratore, médico pediatra, confirmó la situación que se vive en la provincia por estos momentos y pidió, como primera medida, evitar la automedicación y asistir al médico ante los primeros síntomas.

"Los principales síntomas son la fiebre, acompañada por dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones nauseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y/o sangrado de nariz y encías. Cuando estas señales aparecen, debemos evitar la automedicación, sobre todo el uso de aspirinas, ibuprofeno, diclofenac, naproxeno y dipirona. Resulta necesario consultar siempre al profesional médico ante la sospecha del cuadro o la aparición de signos de alarma", sostuvo el profesional.

Desarrollo

Siguiendo esa línea explicó que "la enfermedad presenta tres fases: la primera, llamada febril, dura 5 a 7 días y se caracteriza por presentar fiebre, malestar general, eritema, cefaleas y dolores de músculos y articulaciones. Esta fase requiere reposo, control, y una buena hidratación. La segunda fase, es la llamada crítica, en la que se presenta entre el tercero y el séptimo día. La fiebre cesa, hay una mejoría de los síntomas iniciales, pero pueden aparecer los signos de alarma, que requieren asistencia médica. Estos síntomas son vómitos, edemas, dolor abdominal intenso, decaimiento y sangrados".

Finalmente explicó que "la última fase, es la de recuperación, que ocurre entre el séptimo y el décimo día, con una mejoría progresiva del estado general y retorno a las actividades habituales".

El impacto del virus en la salud infantil

"La magnitud de los síntomas y la gravedad del cuadro, al ser una enfermedad viral, están condicionados por el estado general del huésped", explicó el Dr. Ángel Muratore.

Y agregó: "En niños muy pequeños, que cursan paralelamente otra enfermedad, desnutridos o malnutridos, esquemas de vacunación incompletos, o que presentan enfermedades crónicas (secuelas neurológicas, diabetes, cardiopatias), tienen mayor riesgo a desarrollar enfermedad grave".

Asimismo recordó que el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad.

El mosquito Aedes aegyptis no levanta vuelo más que a medio metro

El mosquito que transmite el dengue es más chiquito que el común, anda siempre cerca del suelo, no levanta vuelo más que a medio metro, por eso siempre pica bajo la mesa, en nuestras piernas o tobillos. Pica varias veces, no como el mosquito común que pica una sola vez. "Desde que nace hasta que muere, puede volar no más de 50 metros, o sea que el que nace en tu casa, vivirá en esa zona toda su vida. El Aedes aegipty pone sus huevos en el patio de tu casa, en cualquier cosa de tamaño chico que tenga agua estancada y limpia por semanas", sostuvo Muratore.

Ministerio de Salud: explican cómo se realiza el diagnóstico si se presentan síntomas relacionados con el dengue



En el marco de su campaña de concientización, el Ministerio de Salud de la provincia informó cómo se realiza el diagnóstico cuando se tiene síntomas de dengue.

En ese sentido informó que primero se realiza por nexo epidemiológico y criterio clínico del médico. Si vives en zonas donde hay circulación autóctona para confirmar tu diagnóstico ya no es necesario el análisis de sangre.

Se realiza por laboratorio un análisis de sangre, cuando la persona muestra signos de alarma graves y fatales o cuando la persona tiene factores de riesgo para desarrollar formas graves (embarazadas, menores de 1 año; mayores de 65 años; personas con dengue anterior; personas con comorbilidades: HIV, trasplantados, con enfermedad renal, con enfermedades hematológicas, oncológicos, con enfermedades autoinmunes, pacientes en tratamiento crónico con inmunosupresores)

Las recomendaciones para el tratamiento de una persona con dengue en el domicilio son: reposo en cama, hidratación continua, uso de repelentes y telas mosquiteras. Paracetamol para la fiebre y dolor (adultos: 500 mg cada 6 horas, máximo 2 gr/día). No hay que tomar antiinflamatorios, analgésico o antipirético como la aspirina, el ibuprofeno y el diclofenac.