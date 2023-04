Una joven santiagueña habló con el Papa sobre el aborto y le entregó un pañuelo verde

08/04/2023 - 01:00 Santiago

En el documental titulado "Amén: Francisco responde", el Papa conversa con 10 jóvenes de entre 20 y 25 años sobre las diferentes inquietudes de su generación. Una de ellas fue el aborto. La joven que presentó el tema es una santiagueña del barrio 8 de Abril y militante del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir.

"Me considero católica. Participo en las capillas y, además de participar en esta iglesia, soy feminista", comenzó María. "Cuando en el 2019 era catequista estaba con niños de 12 años y estaba el debate del aborto, pero había algo que no me gustaba: ¿Por qué la iglesia quería obstaculizar un dere- cho de una mujer?", reflexionó María. "Entonces, lo que yo pienso, es que Jesús acompañaría a esa mujer. No la juzgaría como lo hacen en una misa, en una iglesia".

"Me ha tocado ir con compañeras que han pasado esta situación de aborto y, (en la iglesia) en vez de enseñar el evangelio, señalan y dicen que son unas asesinas y las tratan horrible cuando ellas van a encontrar el amor de Dios", agregó. Fue cuando María sacó un pañuelo verde, el símbolo del reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, y se lo obsequió entre lágrimas al Papa: "Yo le quiero entregar algo... A mí esto, poder tenerlo y llevarlo en la mochila... Atarlo... Ha sido un tránsito muy duro y ahora lo llevo con mucho orgullo. Se lo quiero entregar con mucho amor y respeto".

Francisco la abrazó, aceptó el pañuelo y le dijo: "Te agradezco. Vos acentuaste mucho la comprensión de la mujer que aborta. En ese aspecto a los curas siempre les digo que cuando se acerca una persona en esa situación, con cargo de consciencia porque es dura la huella que deja un aborto en la mujer, que por favor no pregunten mucho y sean misericordiosos. Como es Jesús. Jesús recibe a todos después", dijo el Papa. "Pero el problema del aborto hay que verlo científicamente. Y con cierta frialdad –agregó el Papa-, cualquier libro de embriología nos enseña que, al mes de la concepción, ya está delineado el DNA. Y están dibujados, entre comillas, todos los órganos. Está ahí. Por lo tanto no es un montón de células que se juntaron, sino que es una vida humana sistemada".

Entonces preguntó: "¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema o, si yo recurro a un médico, ¿es lícito alquilar un sicario para que elimine una vida humana para resolver un problema? Evidentemente que hay situaciones afectivas que te rodean todo y te hacen por ahí, psicológicamente, invivible llevar adelante el embarazo. Todo eso lo comprendo".

María replicó: "Pero existen realidades. Existe el aborto. Yo creo que la mujer cuando toma esa decisión no es que la toma a la ligera. Lo hace con conciencia. Está en diálogo con Dios. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras? En la iglesia ¿las dejamos de lado y las marginamos y les decimos 'son unas asesinas?...".

"Eso no", fue la respuesta del Papa. "¿O las acompañamos y las tenemos con nosotras a acompañar a decidir? Sea la decisión que tome. No es que yo por cargar el pañuelo verde. Es, chicas, vamos todas a la clínica. Participo en la iglesia, pero acompaño en la decisión", finalizó la joven.

Francisco concluyó: "Me llama la atención la sensibilidad que tienen ustedes y eso se lo agradezco. Se dan cuenta de que no es un problema matemático, es un problema humano. A una mujer que aborta no se la puede dejar sola. Hay que acompañarla. Tomó esa decisión, abortó, no hay que mandarla al infierno de golpe. Es decir... aislarla. Hay que acompañarla, pero conviene llamar a las cosas por su nombre. Una cosa es acompañar a las personas que hicieron esto y otra es justificar el acto".