Con el otoño también llegaron las molestas alergias que afectan vías respiratorias y ojos

08/04/2023 - 23:58 Santiago

Con la llegada del otoño también llegan los padecimientos de las personas que son propensas a sufrir alergias o padecen asma. También los cambios bruscos de temperatura afectan las vías respiratorias y se presentan cuadros de catarro fuerte, entre otras afecciones a las vías respiratorias.

También aparecen en esta estación las alergias típicas que afectan la salud ocular, o como se la llama en el vocabulario médico conjuntivitis alérgica, que es un proceso bastante común.

Ocurre que los días otoñales, algo más frescos y húmedos, hacen que disminuyan los mecanismos de defensas naturales de las vías respiratorias y los alérgicos se vuelven más vulnerables.

Este proceso se ve acentuado por la contaminación ambiental, el tabaquismo y las infecciones virales. En especial en esta época se incrementan las afecciones causadas por rinovirus, responsables de los resfríos y ya ante el invierno propiamente dicho, el sincicial respiratorio, responsable de la bronquiolitis, es decir que se disparan el desarrollo de enfermedades respiratorias, las cuales también se relacionan con los cambios bruscos de temperaturas.

En este sentido, el neumonólogo santiagueño, doctor Francisco López Bustos, consideró que "es muy importante el medio ambiente en el que uno vive".

"Es recomendable no dormir en corrientes de aire, y las personas que fuman, que no lo hagan dentro del hogar, si bien no se le puede prohibir porque es una decisión personal, pedirle que no lo haga dentro de las habitaciones, porque la nicotina impregna todas las superficies y la ropa, y afecta a quienes tienen alergias. Hay que ser muy cuidadoso con eso", enfatizó.

El profesional también aconsejó "cuidar el cuello", para evitar afecciones que pueden devenir en catarros fuertes, entre otras afecciones a las vías respiratorias.

Los alérgenos del otoño son los aeroalérgenos intradomiciliarios, los ácaros, el polvo doméstico, los hongos y sus esporas.

Al descender la temperatura, se cierran las ventanas, se reduce la ventilación, permanecemos más tiempo en el interior del hogar, y estamos frente a la "polución indoor" ya que pasamos casi el 90 % del tiempo en estos espacios.









Cuál es el problema que ocasiona a la visión

Respecto de los problemas que las alergias ocasionan a la vista, el doctor Ricardo Passone explica que la alergia ocular o conjuntivitis alérgica, es un proceso bastante común que se da por la reacción del sistema inmune contra un alérgeno que normalmente debería ser inofensivo. Como resultado, los párpados y la conjuntiva se tornan enrojecidos, hinchados, y comienzan a picar, además puede haber lagrimeo y ardor ocular".

Sobre la forma de tratar, el profesional apuntó que "si bien existe tratamiento médico (colirios antialérgicos, corticosteroides, o medicación vía oral como la loratadina y derivados, entre otros) el cual se indicará a criterio de su médico oftalmólogo, existen medidas higiénico ambientales para intentar minimizar el contacto con el alérgeno al cual somos susceptibles".

La alergia se puede transmitir de padre a hijo

La alergia tiene una base genética, lo que significa que se transmite de padres a hijos. Cuando un padre es alérgico los hijos tienen hasta un 40% de posibilidades de ser alérgicos, en el caso que ambos padres sean los alérgicos, las posibilidades aumentan hasta un 90 %, y se debe tener presente a la epigenética (el ambiente), pues puede provocar el encendido de los genes.

Aparecen entonces las primeras manifestaciones clínicas, como ser la congestión nasal (obstrucción nasal); picor en nariz y ojos; crisis de estornudos; rinorrea anterior.

Al aparecer estos síntomas se producen con alteraciones cognitivas, mal humor, irascibilidad, alteraciones del sueño, que repercuten en la actividad escolar, laboral y social de las personas afectadas.