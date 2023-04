Patio del Indio Froilán: rompió el silencio el joven que fue discriminado por Juan Saavedra

10/04/2023 - 15:11 Santiago

Luego de que se viralizara un video donde se observa a Juan Saavedra con una polémica actitud hacia un joven con discapacidad en el Patio del Indio Froilán, comenzaron las repercusiones. Es así que Diego Ibáñez, el protagonista de esta lamentable historia, rompió el silencio y contó cómo sucedieron los hechos.

En diálogo con Buen Día Santiago, programa que se emite por Radio Panorama, el joven contó: “Estaba bailando en el Patio del Indio Froilán y había una banda de música que cantaba una canción de folklore. Yo estaba mirando a dos muchachos que estaban bailando (que después me enteré que eran alumnos de él) bailaban muy bien ellos, yo me quedé parado observando cómo bailaban porque realmente era admirable”.

Posteriomente, Diego reveló que al finalizar esa canción, se acercó a saludarlos y felicitarlos: "Les digo 'demasiado bien bailan'". En ese momento, "comenzó otra canción y ellos dos me invitan a bailar”, continuó relatando el joven.

“Cuando terminamos, el que estaba tocando la canción grita ´¡una más, una más!´, me voy saltando hasta el medio y me pongo a bailar con mi prima”, aseguró para luego señalar que es ahí cuando “Juan Saavedra se pone a bailar con su grupo y cuando voy para ahí con mi prima, me corre y le digo al oído ´yo si puedo bailar con un pie´ a lo que me respondió ´no, vete´".

“Primero bailé detrás de él, después me acerqué y ahí me dijo ´vete´ y me empujó”, expresó Diego. Al ser consultado sobre la viralización del video, contó que se enteró cuando llegó a su casa y que "no le afectó" ya que quien quedó "mal visto" fue Saavedra por haberlo discriminado.