Luisa Paz: “Hay estudios que nos indican que el punitivismo no sirve en estas circunstancias sino que sirve la sensibilización”

11/04/2023 - 12:33 Santiago

“Hay estudios que nos indican que el punitivismo no sirve en estas circunstancias sino que sirve la sensibilización. Lo que necesitamos es que tome conciencia real del impacto que ha causado socialmente esta práctica y que no vuelva a ocurrir”.

Así se expresó, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Luisa Paz, delegada en Santiago del Estero del El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), al referirse a la situación generada por el bailarín Juan Saavedra quien fue acusado de discriminar a un joven amputado de una de sus piernas que quería participar en una ronda de chacareras en el patio del Indio Froilán. El bailarín negó las acusaciones y pidió disculpas a través de un video.

Paz, confirmó que el organismo realizó una "intervención voluntaria tras escuchar la palabra de la víctima. Hemos citado para el mediodía al victimario para escuchar su versión y con respecto a eso se emitirá un comunicado. Hemos citado para hoy al mediodía a Juan Saavedra. No tenemos la versión de él fuera de lo que salió en las redes sociales”.

“Creemos importante dos cosas. En principio, que un acto discriminatorio tenga repudio generalizado nos parece importante. Que la sociedad empiece a tomar cartas en el asunto nos parece sumamente importante. Por otro lado, pensar que estas situaciones, estas prácticas discriminatorias, las personas con discapacidad lo sufren diariamente. Estas pequeñas prácticas discriminatorias la sufren diariamente”, puntualizó.

“Desde el Inadi creemos que es importante tomar conciencia de cuantas prácticas discriminatorias cometemos a diario y no nos damos cuenta o la hemos naturalizado de tal manera que no la vemos como una práctica discriminatoria”, añadió.

“Teniendo instituciones que trabajan específicamente en la discriminación, esas prácticas son estructurales. La violencia y la discriminación son prácticas estructurales que tenemos arraigadas desde hace muchísimos años”, resaltó a EL LIBERAL.

Paz destacó que con una “sensibilización, con una capacitación no vamos a cambiar eso que es estructural. Nos parece importante la respuesta que ha tenido la sociedad en forma automática tras ver el video. Eso da cuenta de que realmente estamos cambiando la situación, que no queremos tolerar más”.

La funcionaria, al referirse al descargo que hizo Saavedra a través de un video que fue difundido por las redes sociales, enfatizó: “Quizás él no lo ve como un acto discriminatorio. Es muy probable, por su video de descargo. Él no lo ve como un acto discriminatorio, pero si tiene que entender que no es lo que él ve sino lo que la otra persona, la víctima, lo termina sintiendo. Y a eso hay que aprenderlo. A ese aprendizaje se lo hace con educación. Ese aprendizaje se hace poniéndose empático con la otra persona, poniéndose en el otro lugar de esa persona, ¿qué te pasaría a vos si te discriminan de esa manera? ¿Cuál sería tu reacción? Seguramente, no sería la misma”.

Luisa Paz destacó: “Por otro lado, la naturalización que ha hecho Ibáñez de ese acto puntualmente discriminatorio, él no lo siente discriminatorio porque ya lo ha naturalizado, ya sufrido en otras instancias esa situación. La persona con discapacidad termina naturalizando porque se hace parte la discriminación, estas pequeñas cosas, que son pequeños pero que terminan impactando, en algún momento, de otra manera”.

-¿Qué acción va a seguir el Inadi una vez que tengan los dos testimonios?

Eso va a depender de la declaración que haga Juan. Hay estudios que nos indican que el punitivismo no sirve en estas circunstancias sino que sirve la sensibilización. Imponerle multa, imponerle arresto, por ejemplo, no lo hacemos. Nosotros no lo hacemos. Imponerle eso no soluciona, no va a cambiar. Lo que necesitamos es que tome conciencia real del impacto que ha causado socialmente esta práctica y que no vuelva a ocurrir, que no vuelva a suceder. Con esto no estoy diciendo que ha sido intencional. Puede que no haya sido intencional, absolutamente, porque lo tenemos tan naturalizado, no lo es intencional, pero si es una práctica discriminatoria.

Repudio generalizado

"Creemos que es importante involucrarse en la discriminación. La observación que podemos hacer es el repudio generalizado a este tipo de actos. La violencia y la discriminación son temas estructurales muy arraigados en nuestra sociedad", afirmó Paz.

"La reflexión que pretendemos hacer como sociedad es que a las personas con discapacidad esto les sucede a diario, y al ser tan discriminadas lo toman como parte de su cotidianidad. Es un importante suceso, independientemente de lo que vaya a suceder con este caso puntual, para charlar, plantearnos qué cosas debemos hacer para no seguir permitiendo estas cosas. Las redes no son la solución, visibilizan y avisan, pero estos actos se siguen cometiendo", expresó.