"Mi encuentro con el papa Francisco superó todas mis expectativas"

12/04/2023 - 22:30 Santiago

Milagros Acosta, la única argentina que participa del documental donde el Papa habla con 10 jóvenes sobre temas actuales, cuenta por primera vez detalles del encuentro con Francisco, lo que no se ve en cámara y sus sensaciones, un relato de una feminista católica que le entregó un pañuelo verde, símbolo del derecho al aborto, al jefe del catolicismo, en un encuentro donde el respeto y la emoción fueron protagonistas.

Respecto de aquel encuentro, la joven nacida en Los Juríes, y radicada en la Capital desde los 6 años, confesó en diálogo con EL LIBERAL: "Cuando lo vi, no podía dimensionar que era real y que estaba pasando, me había imaginado de muchas formas ese encuentro, pero la realidad superó a todas mis expectativas".

"Me sentí bien, cómoda, no fue solo esa la charla de 1 hora sino de cinco horas de diálogo con el papa. Me quedo con la escucha atenta y el respeto", sintetizó su experiencia la joven.

Sobre si esa experiencia cambió en algo su vida, sostuvo que "ninguna persona está preparada para una experiencia así", y que lo va "asimilando día a día".

"Sí es verdad que me llegaron muchos testimonios de compañeras luego que saliera el documental y eso me hace sentir muy bien y bendecida", aseguró.

Milagros es docente en educación de Nivel Inicial, y estudia la carrera de Lic. en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Sabía que el Papa va por el mismo lado de lo que ella cree de la inclusión

Milagros, que por una cuestión contractual con la empresa que produjo el documental recién pudo responder a EL LIBERAL, aseguró que la alegró mucho saber que había sido seleccionada, y que se sintió "segura" de plantear sus inquietudes como feminista a Francisco, porque "va por el mismo lado de lo que yo creo de la inclusión, de las problemáticas sociales actuales como la esclavitud moderna".

Dijo que era consciente de que el Papa no sería su "aliado en el tema del feminismo", pero que no obstante se sintió "muy segura", porque sabe que "es un Papa que escucha, de cercanía, del camino de la Iglesia abierta para todos".

Sobre sus sensaciones al momento de encontrarse ante la figura del Sumo Pontífice junto a sus compañeros, dijo que "ninguno tenía miedo".

“Todos más o menos sabíamos que el papa Francisco es un Papa más cercano y que se podría hablar y preguntar con libertad. Sino él no hubiese aceptado la propuesta. Sí teníamos mucha ansiedad de que llegara el momento”, contó.

¿Y cómo fue que te seleccionaron?

“Me convocaron desde la organización de Católicas por el Derecho a Decidir a hacer una serie de entrevistas con la producción durante dos meses. Estaba entre 16 perfiles de Argentina y bueno, a medida que iba pasando entrevistas era como un paso a paso hasta que decidieron que mi perfil como persona tenía que estar en el documental”.

¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste que ibas a entrevistarlo?

“No lo supe desde un principio sino que me enteré luego que confirmaron que sí participaría del documental, donde quedaría plasmado como una foto global de la generación de jóvenes de 18 a 23 años. Y bueno luego me dijeron que había una posibilidad de llevarle todas mis inquietudes al Papa. En ese momento fue muy emocionante, pero a la vez no reaccionaba”.

Milagros asegura haber vivido un momento muy distendido con el Papa al contar que les “convidó caramelos”, como “un abuelo que quería calmar a sus nietos", y que no esquivó ningún tema, y hablaron “de migración, de derechos reproductivos y no reproductivos, de bullying, de abuso eclesiástico”, y que les contó “que extraña el asado”.