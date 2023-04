Extienden convocatoria para inscribirse a becas Progresar

15/04/2023 - 00:04 Santiago

El Ministerio de Educación prorrogó hasta el próximo domingo la fecha de finalización de la primera convocatoria 2023 para la inscripción al Programa Progresar, en el que el Gobierno nacional invertirá $143.000 millones para el otorgamiento de becas educativas y la puesta en marcha de acciones integradas en todo el territorio nacional.

La disposición, efectivizada a través de la Resolución Ministerial N° 442/2023, publicada ayer en el Boletín Oficial, prolonga hasta el próximo 16 de abril la fecha de finalización de la inscripción para las líneas "Progresar Obligatorio", "Progresar Superior" y "Progresar Enfermería", cuya fecha original de corte era el 31 de marzo.

En tanto, la inscripción a la línea "Progresar Trabajo" seguirá vigente hasta noviembre inclusive.

En los considerandos de la resolución, se indica que es de "suma importancia" el "otorgamiento de las becas a la población más vulnerable".

Oportunidad

"Entendiendo las dificultades que pudieren generarse en torno a la modalidad de inscripción de los estudiantes, resulta necesario disponer una prórroga", fundamenta la disposición.

Según se precisó, las líneas en la edición actual no establece diferenciación por promedios académicos, siendo el único requisito en ese sentido, ser alumno regular y; en el caso del nivel superior, aprobar dos materias entre cada convocatoria anual del programa.

Requisitos de edad para acceder al programa varían

Para "Progresar Obligatorio" , los estudiantes deben tener entre 16 y 24 años; para "Progresar Superior", entre 17 y 24 o hasta 30 si son estudiantes avanzados, y para "Progresar Trabajo" entre 18 y 24 años, ampliándose a 40 para quienes no poseen trabajo formal registrado.

Además, en las tres líneas, los aspirantes pueden inscribirse hasta los 35 años si tienen hijos menores de 18 años a cargo y pertenecen a hogares monoparentales.

En ningún caso se establece límite de edad para grupos priorizados como personas trans, con discapacidad, refugiadas o pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes.

Finalmente, y en relación a la línea "Enfermería", se informó que deben tener 17 años cumplidos, pero no se establece un límite de edad máxima.

Por otro lado, los ingresos del grupo familiar de los aspirantes no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en Argentina.

Desde su inicio, el plan Progresar alcanzó a 1.697.663 becarias en todo el país, según datos de diciembre del año pasado.