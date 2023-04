Vuelta a la actividad física después de padecer dengue: cómo y cuándo debe producirse

15/04/2023 - 21:50 Santiago

Es sabido que el dengue está haciendo estragos a nivel nacional. No sólo por la gravedad de los cuadros registrados, sino también por las secuelas que pueden originarse en los pacientes. Por todo ello, es importante vigilar a las personas que lo padecen, durante y después del virus. En ese contexto abarca también el retorno a la vida "normal" tras haber recibido el alta médica. No será fácil volver a sentirse pleno, según informan los profesionales de la salud, por el daño en sí que genera solo el cuadro febril en cualquier persona. Esto incluso sucede a quienes solían entrenarse o hacer actividad física regular, que sientan desgano al volver a intentarlo.

Por ello, el Dr. José Stenberg, médico deportólogo y cardiólogo infantil explicó en diálogo con EL LIBERAL, cómo debe ser el retorno a los entrenamientos y la importancia de los controles cardiológicos previos para prevenir complicaciones.

"Es evidente la altísima presentación de casos de dengue en todo el noroeste de nuestro país, a lo cual no somos ajenos. Siendo una característica del virus la posible afectación del corazón, es que si bien no existen cifras de nuestros pacientes, en estudios se revela afecciones entre el 5 y el 12 % de los casos denominados "graves"; aunque también es cierto que en general en los casos no graves no se hacen controles cardiológicos", advirtió el especialista en primera instancia.

En ese sentido explicó que "durante la actividad física, sobre todo a nivel competitivo, el trabajo cardíaco puede duplicarse y triplicarse respecto al reposo. Es por esto que durante el curso de una enfermedad de cualquier tipo y sobre todo febril se recomienda esperar a la recuperación absoluta y recién retomar la actividad paulatinamente".

Retorno

Si bien no existen estudios que determinen el tiempo exacto que se debe esperar para volver a la ejercitación, el Dr. Stenberg expuso una consideración personal sobre el tema.

"Al no haber pronunciamiento de los distintos entes o sociedades científicas respecto de la vuelta a la actividad física, una apreciación personal en el caso del dengue, en el que se conoce la factibilidad de la afectación cardíaca, también es aconsejable esperar superar el período febril, ya que luego pueden presentarse signos de enfermedad severa, como dolor abdominal, vómitos, sangrados y demás", sostuvo el profesional.

Y finalmente sugirió que "una vez superadas al menos 3 semanas y con recuperación total del estado general se podría reiniciar la actividad con intensidad en aumento gradual, siempre que no se haya cursado formas graves, en cuyo caso debería seguir según sugerencias del profesional a cargo".

La importancia de los chequeos posteriores

Vale destacar que los profesionales remarcan la importancia de realizarse un chequeo médico general después de haber superado la enfermedad, para estar seguros de que no hayan quedado secuelas que pudieran perjudicar la vida normal de una persona.

Por ello advierten que "superado el cuadro de dengue, es necesario hacer un control nuevamente, el cual incluye un chequeo de laboratorio para corroborar la función del hígado, renal y ajustar otra vez algún tratamiento que pudiera haber cambiado durante la recuperación del dengue. Por ello se requieren controles durante la infección y después de recuperarse", sentenciaron los especialistas.

Destacan la importancia de que todos los pacientes conozcan las tres fases que componen el cuadro del virus

En el marco de una campaña de prevención impulsada desde el Ministerio de Salud de la Provincia, a través de sus redes sociales brindan contantemente información necesaria sobre el dengue, para que la población pueda mantenerse al tanto del proceso de la enfermedad. En ese contexto es que se ofrece puntos para conocer las tres fases.

La primera es la febril. Puede durar hasta 7 días, con fiebre repentina, malestar general, eritema, dolores de cabeza, en los ojos y articulaciones. En esta fase se requiere reposo, hidratación, control de la fiebre y monitoreo de los síntomas.

Luego continúa la fase crítica. Aquí puede aparecer entre el 3° y 7° día. Se inicia cuando cae la fiebre y aunque se experimenta sensación de mejoría, el reposo y la hidratación deben mantenerse. En esta fase pueden presentarse los signos de alarma: vómitos reiterados, edema o hinchazón, dolor abdominal intenso y mantenido, irritabilidad, somnolencia, desmayos y sangrado. Basta un solo signo para acudir inmediatamente a un centro de salud.

Si no hay signos de alarma, la fase de recuperación comienza entre el 7° y 10° día, cuando mejora el estado general de la persona.

Identificar las fases de esta enfermedad y sus signos de alarma oportunamente, y contribuir a disminuir la incidencia del vector, salva vidas.