Dengue: experto asegura que la situación es alarmante porque la enfermedad “afecta mucho a los más jóvenes”

17/04/2023 - 23:33 Santiago

Un informe del Ministerio de Salud de la Nación reveló que la cepa del dengue que circula hoy es la más agresiva de todas y crece más rápido que las anteriores, debido a que de los 41 mil casos registrados activos en el país, 30 mil corresponden al serotipo 2 (el más dañino), es decir que 7 de cada 10 contagios poseen la cepa más agresiva.

El Dr. Luis Camera en diálogo con Radio Panorama, explicó que "hace 14 días alertamos sobre el fuerte brote de la epidemia del dengue, sobre todo en las provincias del norte donde la situación está muy difícil".

"El dengue es benigno, pero hay situaciones que lo pueden hacer complicado, por ejemplo, que se presente en un niño o embarazada", continuó Camera.

Indicó que un caso grave de dengue se diagnostica cuando el paciente tiene intolerancia digestiva, es decir, náuseas, vómitos, diarrea, no toma líquidos, fiebre, muchos dolores de todo tipo (óseos, detrás de los ojos, etc.). "Y al no tomar agua, no comer y tener diarrea, lleva a la necesidad de colocar suero. Además, en algunos casos aparecen hemorragias ginecológicas, en las encías o manchas en la piel", manifestó Camera.

Concluyó: "Esta enfermedad afecta mucho a los jóvenes y no tanto a la gente adulta, como el covid en su momento, por eso es importante que tomen todas las precauciones necesarias".