Revelan que los trastornos cognitivos están atados a alteraciones en las relaciones sociales

06/05/2023 - 21:33 Santiago

En la comunidad neurológica nacional comenzó a observarse con preocupación el incremento de los trastornos cognitivos en personas mayores de 60 años, y se llegó a la conclusión de que se trata de un problema que está estrechamente ligado a ciertas alteraciones de las relaciones sociales de las personas, y entre ellas mencionan concretamente al aislamiento, ya que comporta que haya dejadez y se pierda memoria.

Uno de los desencadenantes de esta situación, según los especialistas, fue el aislamiento impuesto durante la ola mundial de coronavirus, y existe en convencimiento de que la pandemia pudo haber precipitado estos cuadros de deterioro.

Si bien el envejecimiento es la causa principal de los trastornos cognitivos, el modo en el que se llega a esta etapa de la vida es lo que va a determinar si se van a sufrir o no estos trastornos.

El médico neurólogo Dr. Miguel Jacobo, sostuvo en este sentido que "los trastornos cognitivos son muchos, tienen que ver con trastornos de memoria, de atención, de concentración, de toma de decisiones, de conocimiento, y dentro de los de memoria, la memoria reciente, la memoria de trabajo".

"Es un tema amplísimo, o sea que es algo que engloba un amplio espectro de la neurología. Los problemas de memoria, atención, concentración, lenguaje, velocidad de reacción, pueden deberse a un ACV, al Alzheimer, por HIV, por un trauma, Parkinson, e incluso los hubo por Covid", afirmó el profesional.

El espectro de trastorno cognitivo incluye alteraciones de uno o varias de las funciones cognitivas para procesar y recordar la información, que incluyen las áreas de la percepción, la atención, el lenguaje o la memoria.

Entre las alteraciones cognitivas más frecuentes se encuentran el delirio, la amnesia, la demencia, la enfermedad del Alzheimer, la enfermedad de Parkinson.

"El deterioro de nuestras funciones superiores cuando se da en personas que fueron normales o incluso brillantes se denomina demencia. Esto puede comprometer la memoria de corto y largo plazo, verbal, visual auditiva, inteligencia ejecutiva, razonamiento, coordinación, lenguaje... todo se puede comprometer. La principal causa responsable del 60% de los casos es la enfermedad de Alzheimer. Hay otros cuadros neurodegenerativos. Y también problemas vasculares cerebrales o demencia multiinfarto", explicó el doctor Alejandro Andersson, neurólogo y director médico de Instituto de Neurología Buenos Aires (Inba), en declaraciones a Infobae.

El profesional explica no obstante que no todo es demencia por Alzheimer, ya que también se puede manifestar por hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, etc. y que se debe tener en cuenta que este tipo de pacientes tienen un gran desgaste de la parte vascular y el cerebro necesita un litro de sangre por minuto, oxigenada y con glucosa y tiene que llegar a los 86 mil millones neuronas del cerebro.

"Demencia es un término general para varias enfermedades que generalmente son de naturaleza crónica y progresiva", alerta el profesional.

Cómo se presentan los primeros síntomas



Los trastornos cognitivos suelen empezar a manifestarse con dificultades de atención, concentración y orientación. Cuando el trastorno avanza, también se da una desestructuración del pensamiento y de la percepción.

Los síntomas empeoran a medida que pasa el tiempo. Y las primeras señales son:

olvidar las cosas que acaban de suceder; no recordar dónde están las cosas; tener problemas para encontrar la palabra correcta y comprender lo que otros dicen; tener más problemas de lo normal con los números y operaciones matemáticas simples; perderse al manejar el auto en lugares conocidos; estar más sensible, por ejemplo, pasar rápidamente de la felicidad a la tristeza.