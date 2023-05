VTV: mal estado de instalaciones y desgaste de cubiertas motivan la mayoría de los rechazos

14/05/2023 - 00:20 Santiago

Si bien la actividad más intensa se concentra antes del inicio del tiempo de vacaciones, en que la gente prepara sus viajes, durante todo el año es constante la actividad en el Centro de Verificación Técnica Obligatoria de nuestra provincia, y en los últimos tiempos, un elevado porcentaje de vehículos no son autorizados, debido al mal estado general que presentan.

Entre los principales problemas, en el taller aseguran que el mal estado de las instalaciones eléctricas y las cubiertas con un uso excesivo, son las principales causas de los rechazos.

"Lamentablemente la gente no le hace un adecuado mantenimiento al vehículo y cada vez son más los que no pasan la verificación por problemas que son solucionables", reveló Diego Reddi, encargado del Centro de Verificación que funciona en nuestra ciudad.

Al mismo tiempo, comentó que la actividad en el lugar es constante, "porque cuando no se trata de gente que quiere viajar y tiene vencida la RTO, hay quienes para poder vender el auto deben tenerla también", y que a diario se rechazan varios vehículos.

"El tema de las luces también es una constante, pero si se tiene un foco quemado, la gente sale, lo compra y regresa, y no es un gran problema en Santiago. Lo que sí cada vez está peor es la situación de las cubiertas. Llegan al taller prácticamente sin los dibujos que permiten que sean seguras para el traslado, y con el costo que tienen, no regresan, o demoran en hacerlo", reveló.

Recordó que la verificación técnica vehicular es una norma que tiene que ver con la seguridad vial, "y un vehículo que no tiene las cubiertas en condiciones como para soportar una frenada o realizar una maniobra segura, no puede ser autorizado para circular, ya que pone en riesgo la propia vida del conductor y la de terceros".

"No todos lo entienden, y comentan que no están en condiciones de comprar una cubierta nueva, nosotros entendemos la situación, pero se trata de medidas de seguridad que no se pueden obviar", comentó.

Reddi insistió en que se conocen las normas de seguridad y las condiciones que deben reunir los vehículos para pasar la verificación, por lo que recomendó informarse antes de iniciar los trámites para evitar contratiempos.

Qué tipo de luces están permitidas

Uno de los elementos clave de seguridad para el automóvil son las luces y según un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), sólo el 44% del parque motor posee las luces reglamentarias que establece la Ley Nacional de Tránsito. La importancia de la luminaria, sobre todo a la hora de salir a la ruta, radica en que los autos que circulan sin luces reglamentarias pueden generar ceguera temporal en los conductores que vienen de frente, aumentando la posibilidad de siniestros.

Hay casos, en que algunos conductores le realizan modificaciones al auto incorporándole luces de xenón no originales que están prohibidas porque generan encandilamiento. Por lo tanto, están cambiando las condiciones de originalidad del vehículo y su seguridad, lo que está prohibido por la legislación vigente. Según lo que reglamenta la Ley, está prohibido colocar a cualquier vehículo “faros o luces que no sean los taxativamente establecidos por la norma”. Sin embargo, se exceptúa el agregado de hasta dos luces rompe nieblas y, sólo en vías de tierra, el uso de faros busca huellas.

Cuánto cuesta la revisión según el tipo de vehículo

El encargado de la empresa ProVial Sant iago, Diego Reddi, dio a conocer los precios en vigencia para obtener la RTO, de acuerdo con el tipo de vehículo. Por los autos particulares la tarifa es de 6.500 pesos; las camionetas 7.300 pesos; los vehículos afectados al servicio de taxis y remises, 5.900 pesos, y para utilitarios medianos, 6.700 pesos.

El empresario hizo referencia a los controles que se realizan en la vía pública y, en ese sentido, apuntó que además de “observar si se tiene la RTO al día, se debería controlar más el estado de las luces de los vehículos, porque pasa que muchos no están en condiciones de circular y así es como llegan para realizar los controles y lamentablemente se los rechaza”.l